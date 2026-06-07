Endrick decide el último ensayo de Brasil y Raphinha deja buenas sensaciones

Endrick tiene estrella cuando juega con Brasil. El delantero del Real Madrid, que tuvo que exiliarse en Lyon en enero, aprovechó los minutos que le concedió Carlo Ancelotti para marcar el gol del triunfo (2-1) ante Egipto en el último amistoso de preparación mundialista.

La Seleção mostró que aún es un equipo por hacer y que sus opciones en esta Copa del Munro pasarán, en buena medida, por cuánto sea capaz de mejorar durante la competición.

Inicio loco y lesión preocupante

Este Brasil que llega cortísimo de preparación al Mundial no está para desechar ningún partido, y menos a una semana vista del debut contra Marruecos.

Empezó a mil la Canarinha, con el bloque alto y asfixiando a los egipcios. Y fruto de este planteamiento ambicioso llegó un tempranero gol (min. 7) de Bruno Guimarães, que recuperó un balón en la frontal del área egipcia y que él mismo finalizó con el corazón. El mediocentro del Newcastle, que llega al Mundial con las piernas frescas, estuvo muy enchufado durante todo el partido.

La Seleção muerde arriba, pero detrás es un drama. Marquinhos, que era el defensor con más galones, cometió un error de pase impropio de un bicampeón de la Champions. Los egipcios aprovecharon el regalo y empató Ziko.

El partido era un inesperado choque de trenes en una calurosa tarde en Cleveland. Llegó, entonces, un jarro de agua fría para los brasileños, que puede tener consecuencias funestas. Se rompió Wesley, que sintió un pinchazo en los abductores cuando realizó un centro.

Ancelotti aprovechó el último amistoso para hacer purebas / RAFAEL RIBEIRO/CBF

El lateral de la Roma se retiró llorando y fue sustituido por el veterano Danilo, que ni juega en el Flamengo. La presencia de Wesley en el Mundial cuelga de un hilo y las pruebas médicas determinarán su futuro.

La posición de lateral derecho es una de las que más desconfianza despierta. Éder Militão, que tenía que ser el titular, no ha sido convocado por lesión. Lo mismo ha ocurrido con Vanderson (Mónaco), que tenía que ser su suplente.

En la prelista de 55 que elaboró Ancelotti, para esta posición, están Paulo Henrique, que lleva unos meses aciagos en el Vasco da Gama, y Vitinho (Botafogo).

Raphinha, un interior

Ancelotti probó un 4-4-2. Y Raphinha jugó en el centro del campo, como interior zurdo, cerca de Vinícius Júnior, para retroalimentarse. Lo que sí hizo el blaugrana, a diferencia del madridista, fue vaciarse en la contención, bajando para auxiliar al lateral Douglas Santos en tareas defensivas.

Los brasileños celebran el gol de Bruno Guimarães / CBF

El gaucho fue un auténtico box to box. Hizo un derroche físico portentoso. Y gozó de dos claras oportunidades para marcar, tras ser asistido por Bruno Guimarães y Vinícius Júnior.

Raphinha mostró un muy buen tono físico en el partido en el que jugó más minutos desde que se lesionó en marzo.

Brasil creó lo suficiente para golear en el primer tiempo. Le faltó calibrar la definición. Igor Thiago, que fue el '9' titular, salió señalado por haber desperdiciado dos clarísimas ocasiones.

Otro Brasil

Carletto introdujo ocho cambios en el descanso. Raphinha fue de los pocos que siguió sobre el terreno de juego porque, como había anunciado el técnico italiano, necesita ir ganando ritmo de competición.

Los suplentes canarinhos salieron a comerse el mundo. El partido subió de revoluciones. Raphinha centró desde la izquierda y asistió a Endrick, que puso el 2-1.

El ímpetu de los brasileños borró el efecto Mohamed Salah, que entró para disputar el segundo tiempo con la intención de asociarse con el jugador del Manchester City Omar Marmoush, muy aislado en punta de ataque. El técnico egipcio, Hossam Hassan, a diferencia de lo que hizo Ancelotti, no entró en la misma dinámica del carrusel de cambios y mantuvo a casi todos sus efectivos, lo que impidió a los suyos jugar con la misma intensidad.

Hamza Abdelkarim, en la recta final

El delantero del Juvenil A del Barça jugó los cinco últimos minutos, más cinco de añadido. Así, como había ocurrido en el último amistoso contra Rusia, cuando tuvo su bautismo con la absoluta, su seleccionador solo lo utilizó de forma testimonial. Su presencia, sin embargo, coincidió con un último esfuerzo de los faraones, que encerraron a Brasil en busca del empate.

El blaugrana, que solo tiene 18 años, será una opción de refresco durante el Mundial, una experiencia que, sin duda, lo ayudará a madurar.