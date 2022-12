Encuesta: Messi ganaría las elecciones a la presidencia de Argentina si se presentara

Un 37% de los votantes argentinos aportarían por el astro Ganaría a los otros candidatos que aspiran a la presidencia

De cara a las elecciones a la presidencia de la República Argentina que deben llevarse a cabo durante el 2023, Leo Messi ganaría con un 37% de los votos en el caso de que se presentara como candidato. Es el resultado de una encuesta efectuada por Giacobbe entre 19 y 20 de diciembre entre 2.500 argentinos. El éxito de la selección albiceleste en Qatar ha desatado la pasión de los argentinos por Leo Messi a quien verían la Quinta de Olivos, residencia del máximo mandatario argentino mientras en la presidencia.

De cara a las elecciones PASO de 2023, si Messi fuera candidato, ganaría con un 37 % del voto frente al 12 % de Javier Milei y el 11 % de Cristina Kirchner.



Patricia Bullrich se sitúa con un 9 % de intención de voto, y Macri, con un 7 %. Alberto Fernández apenas supera el 1 %. pic.twitter.com/407SkCPkWC — El Electoral (@ElElectoral) 27 de diciembre de 2022

Detrás de Messi, Javier Milei obtendía un 12% de los votos mientras que el 11 % se lo llevaría Cristina Kirchner. Patricia Bullrich se sitúa con un 9 % de intención de voto, y Macri, con un 7 %. Alberto Fernández apenas supera el 1 %.

A la pregunta concreta sobre Leo Messi, un 43,7% votaría a Messi en el caso de ser presidente, un 37% no lo haría en ninguno de los casos, un 15% quizás lo votaría (por lo tanto no lo descartaría) mientras que un 1% no sabe no contesta.