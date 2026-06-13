Encuentran un cadáver con signos de violencia junto al centro de entrenamiento de Irán en el Mundial

La selección de Irán vive un Mundial convulso, y aún no ha debutado. Las autoridades mexicanas de Tijuana, donde actualmente está concentrado el equipo iraní, confirmaron el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de una camioneta estacionada frente al estadio Caliente, recinto que el combinado asiático utiliza diariamente para entrenarse.

Según informó a 'AFP' la Fiscalía local, el cuerpo fue encontrado en el maletero de una Toyota gris que permanecía estacionada desde el pasado miércoles en el aparcamiento de un supermercado situado frente al estadio.

Al inspeccionar el vehículo, alertados por el fuerte olor que emanaba de su interior, los agentes localizaron a una persona envuelta en una bolsa negra y con evidentes signos de violencia.

El hallazgo movilizó a efectivos policiales y especialistas forenses, que trabajaron durante varias horas en la zona antes de retirar el cuerpo. Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han establecido posibles vínculos con el entorno del Mundial, mientras la investigación sigue abierta.

El incidente se produjo a escasos metros del lugar donde se entrena la selección iraní, que abandonó el estadio poco después de que concluyeran las labores policiales.

Mientras las investigaciones avanzan, Irán mantiene la mirada puesta en su estreno en la Copa del Mundo. El conjunto persa debutará este martes de madrugada en el Grupo G frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, en un grupo que también integra a Bélgica y Egipto.

México acogió a Irán

La situación del Team Melli ya era especialmente delicada antes del torneo. Debido a las tensiones diplomáticas y al conflicto que enfrenta a Washington y Teherán, la federación iraní optó por establecer su base de operaciones en México en lugar de Estados Unidos, donde inicialmente estaba previsto que se alojara durante la competición.

Como consecuencia, la selección se desplaza bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Vehículos de la Guardia Nacional mexicana escoltan diariamente al equipo en los trayectos entre el hotel de concentración y el estadio Caliente, un recorrido de apenas un minuto.

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