Enchufar a Nico Williams, el gran reto de España en el Mundial

Este Nico Williams dista mucho de ser el mejor Nico Williams. Lejos del efervescente extremo que asombró a Europa en 2024, cuando en Alemania firmó una Eurocopa para el recuerdo, gol en la final y mejor jugador del partido incluido. Desde aquella noche de julio frente a Inglaterra, lo que parecía un punto de inflexión en su carrera, el rendimiento del futbolista del Athletic Club no ha despegado como se antojaba.

Dos veranos ajetreados, con coqueteos intensos con el Barcelona, y las lesiones han sacado del foco al menor de los hermanos Williams. Este curso 25-26 ha sido especialmente duro para el 'athleticzale'. Una pubalgia le ha lastrado a lo largo de toda la campaña impidiéndole ofrecer su letal versión. Sin chispa, sin desborde, contenido en su explosividad por las mencionadas molestias. El navarro reflexionaba hace unos días en 'Marca' sobre su temporada: "Lo he pasado muy mal. Han sido meses muy duros, un año de mierda. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿Si he llorado algún día? ¡Si sólo hubiera sido uno!".

Mundialista, pese a todo

Aun así, Nico Williams forma parte de la guardia pretoriana de Luis de la Fuente. Ni la mala campaña tuvo efecto en el seleccionador nacional, sabedor de que el rojiblanco, incluso sin alcanzar su cúspide física, sigue siendo un futbolista determinante, capaz de decidir partidos con sus cabalgadas eléctricas.

El riojano está dosificando a Nico en estos primeros partidos de La Roja. Ante Cabo Verde, apenas gozó de unos minutos. Frente a Arabia Saudí, media hora para ir cogiendo ritmo tras largas semanas de parón competitivo. Recordemos que el pamplonés no participó en los últimos encuentros con el Athletic Club por problemas físicos.

Nico Williams, ante Arabia Saudí / EFE

Con el duelo completamente controlado y ante una defensa poco exigente como la saudí, Nico Williams estuvo tímido, sin encarar en el uno contra uno y con dificultades para mantener el ritmo que exige un Mundial. Eso sí, en su descargo, el navarro puso un centro muy bueno a Ferran Torres que no pudo ser rematado y cerca estuvo de anotar el 5-0 en la acción del gol anulado al propio Ferran. Si el valenciano partía en fuera de juego, Nico Williams sí que estaba en posición reglamentaria para embocar el centro-chut de Yeremy Pino.

Nico, la asignatura pendiente

España exorcizó a Vozinha ante Arabia Saudí, pero en el haber de Luis de la Fuente tras una actuación coral del combinado nacional está enchufar a Nico Williams. Si el navarro se sube al carro, La Roja es candidata a bordar una segunda estrella en su escudo.