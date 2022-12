Un empresario inglés en 'ruina' tras fabricar 18.000 camisetas de campeones

Karl Baxter fabricó 18.000 camisetas conmemorativas antes de tiempo y ahora, con Inglaterra eliminada del mundial, busca como colocarlas La selección inglesa partía como una de las favoritas para coronarse como campeona, pero cayó ante Francia en cuartos de final

El mundial de futbol no tan solo nos deja con momentos trágicos dentro del campo sino también fuera. Que se lo cuenten sino a Karl Baxter, empresario inglés que fabrico 18.000 camisetas conmemorativas de su selección en una apuesta de inversión que le saldrá ahora muy cara.

Baxter diseñó estas camisetas con la inscripción de "Campeones del mundo 2022" y también con la conocida frase de "El fútbol por fin ha vuelto a casa", que se ha popularizado en el país británico en la última década. Ahora, con la Inglaterra de Southgate fuera del mundial, busca una salida de emergencia.

La euforia desmedida de los ingleses con su selección, un combinado que no levanta título internacional desde el 1966, fue disuelta por la actual campeona del mundo, una selección francesa que se impuso a los británicos por 2 a 1 en el partido de cuartos de final.

En Inglaterra esperaban ser campeones del mundo de una vez por todas, y por este motivo el empresario inglés decidió invertir en la fabricación de estas camisetas para posteriormente, en caso de alzar el trofeo de la Copa del Mundo, venderlas por internet y sacar mucho beneficio.

"Las primeras actuaciones en Qatar me habían impresionado mucho y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar. Un proveedor me ofreció la inversión y no pude decir que no" declaró Karl.

Nada ha salido bajo el plan establecido, y ahora Baxter pide ayuda a los ingleses para recuperar parte del dinero invertido: "Ahora no sé qué hacer. Le pido a los ingleses que compren aunque sea uno, seguirá siendo un pedazo de historia. Incluso si nuestro equipo no triunfó, en mi opinión todavía son los ganadores".