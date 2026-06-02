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Mundial 2026

¿Cuándo empieza el Mundial 2026? Fechas, calendario y partidos

Consulta todas las fechas, horarios y partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México está a la vuelta de la esquina

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México está a la vuelta de la esquina / ADIDAS

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina. Del 11 de junio al 19 de julio, las 48 selecciones clasificadas para la fase final del torneo se darán cita en el otro lado del charco para disputar la competición más bonita de todas, una que nadie se quiere perder bajo ningún concepto.

En esta edición de la Copa del Mundo habrá ciertas novedades. La primera de ellas es el récord absoluto de selecciones participantes: un total de 48 equipos que pondrán a prueba sus capacidades durante el torneo. Eso implica más partidos; en Estados Unidos, México y Canadá se disputarán un total de 104 partidos que serán el foco de atención de todo el planeta, amantes del fútbol o no.

Y es que un Mundial no se celebra todos los días, así que la expectación por ver qué ocurre en la Copa del Mundo es total. La cita se celebrará en tres escenarios distintos y pondrá a prueba no solamente la calidad de los jugadores, sino también la capacidad de adaptación a los distintos entornos para los futbolistas, muchos de ellos poco acostumbrados a temperaturas y climas de este tipo.

Las selecciones que participan el Mundial 2026 ya calientan motores con la disputa de los amistosos

Las selecciones que participan el Mundial 2026 ya calientan motores con la disputa de los amistosos / Europa Press

La misión para las 48 selecciones participantes es clara: luchas por ser la sucesora de Argentina como reina del mundo o, en el caso de la albiceleste, repetir corona y sumar su cuarta Copa del Mundo. Se trata de un Mundial especial por muchas cosas, pero también por ser el último de jugadores como Neymar Jr., Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

El argentino llega a la cita sin la presión de cumplir con su país tras los éxitos en 2022 en Catar, pero portugués y brasileño tienen una bala más para cumplir sus sueños antes de retirarse. Miradas puestas también en España, una de las grandes favoritas, que contará con Lamine Yamal como principal estrella en la cita mundialista.

Calendario completo del Mundial 2026

Fase de grupos

Jueves 11 de junio

  • 21:00h - México - Sudáfrica

Viernes 12 de junio

  • 04:00h - Corea del Sur - Chequia
  • 21:00h - Canadá - Bosnia y Herzegovina

Sábado 13 de junio

  • 03:00h - Estados Unidos - Paraguay
  • 21:00h - Catar - Suiza

Domingo 14 de junio

  • 00:00h - Brasil - Marruecos
  • 03:00h - Haití - Escocia
  • 06:00h - Australia - Turquía
  • 19:00h - Alemania - Curazao
  • 22:00h - Países Bajos - Japón

Lunes 15 de junio

  • 01:00h - Costa de Marfil - Ecuador
  • 04:00h - Suecia - Túnez
  • 18:00h - España - Cabo Verde
  • 21:00h - Bélgica - Egipto

Martes 16 de junio

  • 00:00h - Arabia Saudí - Uruguay
  • 03:00h - Irán - Nueva Zelanda
  • 21:00h - Francia - Senegal

Miércoles 17 de junio

  • 00:00h - Irak - Noruega
  • 03:00h - Argentina - Argelia
  • 06:00h - Austria - Jordania
  • 19:00h - Portugal - R. D. Congo
  • 22:00h - Inglaterra - Croacia

Jueves 18 de junio

  • 01:00h - Ghana - Panamá
  • 04:00h - Uzbekistán - Colombia
  • 18:00h - Chequia - Sudáfrica
  • 21:00h - Suiza - Bosnia y Herzegovina

Viernes 19 de junio

  • 00:00h - Canadá - Catar
  • 03:00h - México - Corea del Sur
  • 21:00h - Estados Unidos - Australia

Sábado 20 de junio

  • 00:00h - Escocia - Marruecos
  • 02:30h - Brasil - Haití
  • 05:00h - Turquía - Paraguay
  • 19:00h - Países Bajos - Suecia
  • 22:00h - Alemania - Costa de Marfil

Domingo 21 de junio

  • 02:00h - Ecuador - Curazao
  • 06:00h - Túnez - Japón
  • 18:00h - España - Arabia Saudí
  • 21:00h - Bélgica - Irán

Lunes 22 de junio

  • 00:00h - Uruguay - Cabo Verde
  • 03:00h - Nueva Zelanda - Egipto
  • 19:00h - Argentina - Austria
  • 23:00h - Francia - Irak

Martes 23 de junio

  • 02:00h - Noruega - Senegal
  • 05:00h - Jordania - Argelia
  • 19:00h - Portugal - Uzbekistán
  • 22:00h - Inglaterra - Ghana

Miércoles 24 de junio

  • 01:00h - Panamá - Croacia
  • 04:00h - Colombia - R. D. Congo
  • 21:00h - Suiza - Canadá
  • 21:00h - Bosnia y Herzegovina - Catar

Jueves 25 de junio

  • 00:00h - Escocia - Brasil
  • 00:00h - Marruecos - Haití
  • 03:00h - Chequia - México
  • 03:00h - Sudáfrica - Corea del Sur
  • 22:00h - Curazao - Costa de Marfil
  • 22:00h - Ecuador - Alemania

Viernes 26 de junio

  • 01:00h - Japón - Suecia
  • 01:00h - Túnez - Países Bajos
  • 04:00h - Turquía - Estados Unidos
  • 04:00h - Paraguay - Australia
  • 21:00h - Noruega - Francia
  • 21:00h - Senegal - Irak

Sábado 27 de junio

  • 02:00h - Cabo Verde - Arabia Saudí
  • 02:00h - Uruguay - España
  • 05:00h - Egipto - Irán
  • 05:00h - Nueva Zelanda - Bélgica
  • 23:00h - Panamá - Inglaterra
  • 23:00h - Croacia - Ghana

Domingo 28 de junio

  • 01:30h - Colombia - Portugal
  • 01:30h - R. D. Congo - Uzbekistán
  • 04:00h - Argelia - Austria
  • 04:00h - Jordania - Argentina

Dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

  • 21:00h - Dieciseisavos de final

Lunes 29 de junio

  • 19:00h - Dieciseisavos de final
  • 22:30h - Dieciseisavos de final

Martes 30 de junio

  • 03:00h - Dieciseisavos de final
  • 19:00h - Dieciseisavos de final
  • 23:00h - Dieciseisavos de final

Miércoles 1 de julio

  • 03:00h - Dieciseisavos de final
  • 18:00h - Dieciseisavos de final
  • 22:00h - Dieciseisavos de final

Jueves 2 de julio

  • 02:00h - Dieciseisavos de final
  • 21:00h - Dieciseisavos de final

Viernes 3 de julio

  • 01:00h - Dieciseisavos de final
  • 05:00h - Dieciseisavos de final
  • 20:00h - Dieciseisavos de final

Sábado 4 de julio

  • 00:00h - Dieciseisavos de final
  • 03:30h - Dieciseisavos de final

Octavos de final

Sábado 4 de julio

  • 19:00h - Octavos de final
  • 23:00h - Octavos de final

Domingo 5 de julio

  • 22:00h - Octavos de final

Lunes 6 de julio

  • 02:00h - Octavos de final
  • 21:00h - Octavos de final

Martes 7 de julio

  • 02:00h - Octavos de final
  • 18:00h - Octavos de final
  • 22:00h - Octavos de final

Cuartos de final

Jueves 9 de julio

  • 22:00h - Cuartos de final

Viernes 10 de julio

  • 21:00h - Cuartos de final

Sábado 11 de julio

  • 23:00h - Cuartos de final

Domingo 12 de julio

  • 03:00h - Cuartos de final

Semifinales

Martes 14 de julio

  • 21:00h - Semifinal

Miércoles 15 de julio

  • 21:00h - Semifinal

Tercer y cuarto puesto

Sábado 18 de julio

  • 23:00h - Tercer y cuarto puesto

Final

Domingo 19 de julio

  • 21:00h - Final

Dónde ver el Mundial 2026 en España

En España, el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se podrá seguir a través de DAZN y RTVE. La plataforma de streaming emitirá la totalidad del torneo, es decir, los 104 partidos que se disputarán en directo con contenido exclusivo y un canal 24/7. Además, RTVE ofrecerá la retransmisión en abierto y gratis de todos los partidos de la Selección Española, el duelo inaugural, las grandes citas de la fase final y un partido al día durante la fase de grupos.

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Contenido DAZN (Pago) RTVE (Abierto)
Total partidos 104 (Todos) Selección Española + destacados
Final y Semifinales
Formato Canal 24/7 y A la carta Directo
Exclusividad Sí (Todo el torneo) No (Solo paquete abierto)

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