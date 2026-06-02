¿Cuándo empieza el Mundial 2026? Fechas, calendario y partidos

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina. Del 11 de junio al 19 de julio, las 48 selecciones clasificadas para la fase final del torneo se darán cita en el otro lado del charco para disputar la competición más bonita de todas, una que nadie se quiere perder bajo ningún concepto.

En esta edición de la Copa del Mundo habrá ciertas novedades. La primera de ellas es el récord absoluto de selecciones participantes: un total de 48 equipos que pondrán a prueba sus capacidades durante el torneo. Eso implica más partidos; en Estados Unidos, México y Canadá se disputarán un total de 104 partidos que serán el foco de atención de todo el planeta, amantes del fútbol o no.

Y es que un Mundial no se celebra todos los días, así que la expectación por ver qué ocurre en la Copa del Mundo es total. La cita se celebrará en tres escenarios distintos y pondrá a prueba no solamente la calidad de los jugadores, sino también la capacidad de adaptación a los distintos entornos para los futbolistas, muchos de ellos poco acostumbrados a temperaturas y climas de este tipo.

Las selecciones que participan el Mundial 2026 ya calientan motores con la disputa de los amistosos / Europa Press

La misión para las 48 selecciones participantes es clara: luchas por ser la sucesora de Argentina como reina del mundo o, en el caso de la albiceleste, repetir corona y sumar su cuarta Copa del Mundo. Se trata de un Mundial especial por muchas cosas, pero también por ser el último de jugadores como Neymar Jr., Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

El argentino llega a la cita sin la presión de cumplir con su país tras los éxitos en 2022 en Catar, pero portugués y brasileño tienen una bala más para cumplir sus sueños antes de retirarse. Miradas puestas también en España, una de las grandes favoritas, que contará con Lamine Yamal como principal estrella en la cita mundialista.

Calendario completo del Mundial 2026

Fase de grupos Jueves 11 de junio 21:00h - México - Sudáfrica Viernes 12 de junio 04:00h - Corea del Sur - Chequia

21:00h - Canadá - Bosnia y Herzegovina Sábado 13 de junio 03:00h - Estados Unidos - Paraguay

21:00h - Catar - Suiza Domingo 14 de junio 00:00h - Brasil - Marruecos

03:00h - Haití - Escocia

06:00h - Australia - Turquía

19:00h - Alemania - Curazao

22:00h - Países Bajos - Japón Lunes 15 de junio 01:00h - Costa de Marfil - Ecuador

04:00h - Suecia - Túnez

18:00h - España - Cabo Verde

21:00h - Bélgica - Egipto Martes 16 de junio 00:00h - Arabia Saudí - Uruguay

03:00h - Irán - Nueva Zelanda

21:00h - Francia - Senegal Miércoles 17 de junio 00:00h - Irak - Noruega

03:00h - Argentina - Argelia

06:00h - Austria - Jordania

19:00h - Portugal - R. D. Congo

22:00h - Inglaterra - Croacia Jueves 18 de junio 01:00h - Ghana - Panamá

04:00h - Uzbekistán - Colombia

18:00h - Chequia - Sudáfrica

21:00h - Suiza - Bosnia y Herzegovina Viernes 19 de junio 00:00h - Canadá - Catar

03:00h - México - Corea del Sur

21:00h - Estados Unidos - Australia Sábado 20 de junio 00:00h - Escocia - Marruecos

02:30h - Brasil - Haití

05:00h - Turquía - Paraguay

19:00h - Países Bajos - Suecia

22:00h - Alemania - Costa de Marfil Domingo 21 de junio 02:00h - Ecuador - Curazao

06:00h - Túnez - Japón

18:00h - España - Arabia Saudí

21:00h - Bélgica - Irán Lunes 22 de junio 00:00h - Uruguay - Cabo Verde

03:00h - Nueva Zelanda - Egipto

19:00h - Argentina - Austria

23:00h - Francia - Irak Martes 23 de junio 02:00h - Noruega - Senegal

05:00h - Jordania - Argelia

19:00h - Portugal - Uzbekistán

22:00h - Inglaterra - Ghana Miércoles 24 de junio 01:00h - Panamá - Croacia

04:00h - Colombia - R. D. Congo

21:00h - Suiza - Canadá

21:00h - Bosnia y Herzegovina - Catar Jueves 25 de junio 00:00h - Escocia - Brasil

00:00h - Marruecos - Haití

03:00h - Chequia - México

03:00h - Sudáfrica - Corea del Sur

22:00h - Curazao - Costa de Marfil

22:00h - Ecuador - Alemania Viernes 26 de junio 01:00h - Japón - Suecia

01:00h - Túnez - Países Bajos

04:00h - Turquía - Estados Unidos

04:00h - Paraguay - Australia

21:00h - Noruega - Francia

21:00h - Senegal - Irak Sábado 27 de junio 02:00h - Cabo Verde - Arabia Saudí

02:00h - Uruguay - España

05:00h - Egipto - Irán

05:00h - Nueva Zelanda - Bélgica

23:00h - Panamá - Inglaterra

23:00h - Croacia - Ghana Domingo 28 de junio 01:30h - Colombia - Portugal

01:30h - R. D. Congo - Uzbekistán

04:00h - Argelia - Austria

04:00h - Jordania - Argentina Dieciseisavos de final Domingo 28 de junio 21:00h - Dieciseisavos de final Lunes 29 de junio 19:00h - Dieciseisavos de final

22:30h - Dieciseisavos de final Martes 30 de junio 03:00h - Dieciseisavos de final

19:00h - Dieciseisavos de final

23:00h - Dieciseisavos de final Miércoles 1 de julio 03:00h - Dieciseisavos de final

18:00h - Dieciseisavos de final

22:00h - Dieciseisavos de final Jueves 2 de julio 02:00h - Dieciseisavos de final

21:00h - Dieciseisavos de final Viernes 3 de julio 01:00h - Dieciseisavos de final

05:00h - Dieciseisavos de final

20:00h - Dieciseisavos de final Sábado 4 de julio 00:00h - Dieciseisavos de final

03:30h - Dieciseisavos de final Octavos de final Sábado 4 de julio 19:00h - Octavos de final

23:00h - Octavos de final Domingo 5 de julio 22:00h - Octavos de final Lunes 6 de julio 02:00h - Octavos de final

21:00h - Octavos de final Martes 7 de julio 02:00h - Octavos de final

18:00h - Octavos de final

22:00h - Octavos de final Cuartos de final Jueves 9 de julio 22:00h - Cuartos de final Viernes 10 de julio 21:00h - Cuartos de final Sábado 11 de julio 23:00h - Cuartos de final Domingo 12 de julio 03:00h - Cuartos de final Semifinales Martes 14 de julio 21:00h - Semifinal Miércoles 15 de julio 21:00h - Semifinal Tercer y cuarto puesto Sábado 18 de julio 23:00h - Tercer y cuarto puesto Final Domingo 19 de julio 21:00h - Final

Dónde ver el Mundial 2026 en España

En España, el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se podrá seguir a través de DAZN y RTVE. La plataforma de streaming emitirá la totalidad del torneo, es decir, los 104 partidos que se disputarán en directo con contenido exclusivo y un canal 24/7. Además, RTVE ofrecerá la retransmisión en abierto y gratis de todos los partidos de la Selección Española, el duelo inaugural, las grandes citas de la fase final y un partido al día durante la fase de grupos.

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