Mundial 2026
¿Cuándo empieza el Mundial 2026? Fechas, calendario y partidos
Consulta todas las fechas, horarios y partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina. Del 11 de junio al 19 de julio, las 48 selecciones clasificadas para la fase final del torneo se darán cita en el otro lado del charco para disputar la competición más bonita de todas, una que nadie se quiere perder bajo ningún concepto.
En esta edición de la Copa del Mundo habrá ciertas novedades. La primera de ellas es el récord absoluto de selecciones participantes: un total de 48 equipos que pondrán a prueba sus capacidades durante el torneo. Eso implica más partidos; en Estados Unidos, México y Canadá se disputarán un total de 104 partidos que serán el foco de atención de todo el planeta, amantes del fútbol o no.
Y es que un Mundial no se celebra todos los días, así que la expectación por ver qué ocurre en la Copa del Mundo es total. La cita se celebrará en tres escenarios distintos y pondrá a prueba no solamente la calidad de los jugadores, sino también la capacidad de adaptación a los distintos entornos para los futbolistas, muchos de ellos poco acostumbrados a temperaturas y climas de este tipo.
La misión para las 48 selecciones participantes es clara: luchas por ser la sucesora de Argentina como reina del mundo o, en el caso de la albiceleste, repetir corona y sumar su cuarta Copa del Mundo. Se trata de un Mundial especial por muchas cosas, pero también por ser el último de jugadores como Neymar Jr., Cristiano Ronaldo o Leo Messi.
El argentino llega a la cita sin la presión de cumplir con su país tras los éxitos en 2022 en Catar, pero portugués y brasileño tienen una bala más para cumplir sus sueños antes de retirarse. Miradas puestas también en España, una de las grandes favoritas, que contará con Lamine Yamal como principal estrella en la cita mundialista.
Calendario completo del Mundial 2026
Fase de grupos
Jueves 11 de junio
- 21:00h - México - Sudáfrica
Viernes 12 de junio
- 04:00h - Corea del Sur - Chequia
- 21:00h - Canadá - Bosnia y Herzegovina
Sábado 13 de junio
- 03:00h - Estados Unidos - Paraguay
- 21:00h - Catar - Suiza
Domingo 14 de junio
- 00:00h - Brasil - Marruecos
- 03:00h - Haití - Escocia
- 06:00h - Australia - Turquía
- 19:00h - Alemania - Curazao
- 22:00h - Países Bajos - Japón
Lunes 15 de junio
- 01:00h - Costa de Marfil - Ecuador
- 04:00h - Suecia - Túnez
- 18:00h - España - Cabo Verde
- 21:00h - Bélgica - Egipto
Martes 16 de junio
- 00:00h - Arabia Saudí - Uruguay
- 03:00h - Irán - Nueva Zelanda
- 21:00h - Francia - Senegal
Miércoles 17 de junio
- 00:00h - Irak - Noruega
- 03:00h - Argentina - Argelia
- 06:00h - Austria - Jordania
- 19:00h - Portugal - R. D. Congo
- 22:00h - Inglaterra - Croacia
Jueves 18 de junio
- 01:00h - Ghana - Panamá
- 04:00h - Uzbekistán - Colombia
- 18:00h - Chequia - Sudáfrica
- 21:00h - Suiza - Bosnia y Herzegovina
Viernes 19 de junio
- 00:00h - Canadá - Catar
- 03:00h - México - Corea del Sur
- 21:00h - Estados Unidos - Australia
Sábado 20 de junio
- 00:00h - Escocia - Marruecos
- 02:30h - Brasil - Haití
- 05:00h - Turquía - Paraguay
- 19:00h - Países Bajos - Suecia
- 22:00h - Alemania - Costa de Marfil
Domingo 21 de junio
- 02:00h - Ecuador - Curazao
- 06:00h - Túnez - Japón
- 18:00h - España - Arabia Saudí
- 21:00h - Bélgica - Irán
Lunes 22 de junio
- 00:00h - Uruguay - Cabo Verde
- 03:00h - Nueva Zelanda - Egipto
- 19:00h - Argentina - Austria
- 23:00h - Francia - Irak
Martes 23 de junio
- 02:00h - Noruega - Senegal
- 05:00h - Jordania - Argelia
- 19:00h - Portugal - Uzbekistán
- 22:00h - Inglaterra - Ghana
Miércoles 24 de junio
- 01:00h - Panamá - Croacia
- 04:00h - Colombia - R. D. Congo
- 21:00h - Suiza - Canadá
- 21:00h - Bosnia y Herzegovina - Catar
Jueves 25 de junio
- 00:00h - Escocia - Brasil
- 00:00h - Marruecos - Haití
- 03:00h - Chequia - México
- 03:00h - Sudáfrica - Corea del Sur
- 22:00h - Curazao - Costa de Marfil
- 22:00h - Ecuador - Alemania
Viernes 26 de junio
- 01:00h - Japón - Suecia
- 01:00h - Túnez - Países Bajos
- 04:00h - Turquía - Estados Unidos
- 04:00h - Paraguay - Australia
- 21:00h - Noruega - Francia
- 21:00h - Senegal - Irak
Sábado 27 de junio
- 02:00h - Cabo Verde - Arabia Saudí
- 02:00h - Uruguay - España
- 05:00h - Egipto - Irán
- 05:00h - Nueva Zelanda - Bélgica
- 23:00h - Panamá - Inglaterra
- 23:00h - Croacia - Ghana
Domingo 28 de junio
- 01:30h - Colombia - Portugal
- 01:30h - R. D. Congo - Uzbekistán
- 04:00h - Argelia - Austria
- 04:00h - Jordania - Argentina
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
- 21:00h - Dieciseisavos de final
Lunes 29 de junio
- 19:00h - Dieciseisavos de final
- 22:30h - Dieciseisavos de final
Martes 30 de junio
- 03:00h - Dieciseisavos de final
- 19:00h - Dieciseisavos de final
- 23:00h - Dieciseisavos de final
Miércoles 1 de julio
- 03:00h - Dieciseisavos de final
- 18:00h - Dieciseisavos de final
- 22:00h - Dieciseisavos de final
Jueves 2 de julio
- 02:00h - Dieciseisavos de final
- 21:00h - Dieciseisavos de final
Viernes 3 de julio
- 01:00h - Dieciseisavos de final
- 05:00h - Dieciseisavos de final
- 20:00h - Dieciseisavos de final
Sábado 4 de julio
- 00:00h - Dieciseisavos de final
- 03:30h - Dieciseisavos de final
Octavos de final
Sábado 4 de julio
- 19:00h - Octavos de final
- 23:00h - Octavos de final
Domingo 5 de julio
- 22:00h - Octavos de final
Lunes 6 de julio
- 02:00h - Octavos de final
- 21:00h - Octavos de final
Martes 7 de julio
- 02:00h - Octavos de final
- 18:00h - Octavos de final
- 22:00h - Octavos de final
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
- 22:00h - Cuartos de final
Viernes 10 de julio
- 21:00h - Cuartos de final
Sábado 11 de julio
- 23:00h - Cuartos de final
Domingo 12 de julio
- 03:00h - Cuartos de final
Semifinales
Martes 14 de julio
- 21:00h - Semifinal
Miércoles 15 de julio
- 21:00h - Semifinal
Tercer y cuarto puesto
Sábado 18 de julio
- 23:00h - Tercer y cuarto puesto
Final
Domingo 19 de julio
- 21:00h - Final
Dónde ver el Mundial 2026 en España
En España, el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se podrá seguir a través de DAZN y RTVE. La plataforma de streaming emitirá la totalidad del torneo, es decir, los 104 partidos que se disputarán en directo con contenido exclusivo y un canal 24/7. Además, RTVE ofrecerá la retransmisión en abierto y gratis de todos los partidos de la Selección Española, el duelo inaugural, las grandes citas de la fase final y un partido al día durante la fase de grupos.
Desde SPORT te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026, con las mejores crónicas, directos y declaraciones con nuestros enviados especiales a Estados Unidos, Canadá y México.
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