El emotivo viaje de la madre de 'Vozinha': de las lágrimas por el visado a animar a Cabo Verde en Miami

La madre del guardameta caboverdiano Josimar Dias, 'Vozinha', se ha convertido en la gran protagonista emocional en las horas previas al choque contra Uruguay en el Hard Rock Stadium. Tras el amargo trago de perderse el debut mundialista de su hijo por problemas burocráticos, finalmente ha logrado viajar a Estados Unidos para apoyarle en persona desde la grada.

La ausencia de su progenitora en el primer partido marcó profundamente al portero. Pese a firmar una exhibición espectacular frente a España (0-0) en Atlanta, que le erigió como uno de los nombres propios en lo que va de Mundial, a 'Vozinha' se le saltaron las lágrimas al concluir el encuentro al explicar que su madre no había obtenido el visado a tiempo para volar. La situación requirió la intervención del Departamento de Estado estadounidense, cuyo equipo consular en Praia le prestó asistencia a contrarreloj para asegurar su presencia en este segundo compromiso.

Ya en suelo norteamericano, y tras ser invitada a un recorrido por el cuartel general de la FIFA, la gran ausente del primer día quiso mostrar su profundo agradecimiento a quienes hicieron posible el viaje.

"Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde", afirmó en un vídeo difundido por el máximo organismo del fútbol.

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Con la tranquilidad de estar junto a su hijo en un duelo vital que puede acercar a los africanos a los dieciseisavos de final, mandó sus mejores deseos a todo el vestuario. "Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en el campo", añadió en la grabación, para despedirse con un sonoro y sentido grito de guerra: "¡Vamos Tiburones Azules!".