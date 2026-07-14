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MUNDIAL 2026

El esperado reencuentro entre Gavi y Dembélé

La semifinal entre España y Francia será un reencuentro especial para Gavi y Dembélé, quienes compartieron vestuario en el Barça y mantienen una gran relación de amistad

Ousmane Dembélé y Gavi, juntos en el Barça

Ousmane Dembélé y Gavi, juntos en el Barça / EFE

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

Unas semifinales de un Mundial nunca son un partido cualquiera. Y menos si enfrente están España y Francia. Las dos selecciones que mejor fútbol han exhibido hasta ahora en el torneo se juegan esta noche un billete para la final en un duelo cargado de alicientes. Cuentas pendientes, deseos de revancha y también algún componente más emocional...

Y es que el España-Francia dejará un reencuentro muy especial entre dos excompañeros que, con el paso del tiempo, se han convertido en grandes amigos. Gavi y Ousmane Dembélé, que coincidieron en el Barça durante dos temporadas, forjaron una relación que va mucho más allá del terreno de juego. De hecho, ambos se han referido en más de una ocasión el uno al otro como uno de los mejores amigos que les ha dado el fútbol.

Gavi celebró el gol con Dembélé, presente en la grada del Camp Nou

Gavi celebró el gol con Dembélé, presente en la grada del Camp Nou / Valentí Enrich

Los mensajes cruzados

Basta con retroceder hasta la celebración del último título de Liga del Barça, conquistado tras imponerse al Real Madrid, para encontrar un ejemplo de la estrecha relación que une a ambos. Después de conquistar el trofeo, Gavi fue preguntado por Ousmane Dembélé y respondió con la naturalidad que caracteriza su amistad. “Ousmane es mi hermano. Es mucho más que un amigo. Hablamos todo el tiempo y estoy muy feliz por él. ¡Es el mejor del mundo junto a Lamine Yamal!”, aseguró el centrocampista azulgrana.

Pero es que, anteriormente, cuando Dembélé y su PSG lograron certificar el pase a su segunda final consecutiva de la Champions League, el extremo francés también se acordó de su amigo. El 'Mosquito' compartió en sus redes sociales un vídeo de Gavi durante una rueda de prensa en la que respondía a sus 'haters'. “Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol… No tienen ni puta idea. Es la verdad, pero es comprensible. Al final es fútbol y cada uno piensa lo que quiere”, decía el centrocampista andaluz en un mensaje que Dembélé hizo suyo al compartirlo.

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Estas son solo algunas de las muestras de cariño y amistad más recientes entre ambos jugadores, aunque el historial entre los dos es mucho más amplio. A Gavi y Dembélé les une una amistad que nació en el FC Barcelona y que sigue patente a día de hoy. Sin embargo, esta noche, sobre el terreno de juego no habrá amigos. Ambos son dos futbolistas tremendamente competitivos y quieren lo mejor para sus respectivas selecciones. Después, una vez finalice el partido y con la tensión de la semifinal ya atrás, el reencuentro entre ambos promete ser realmente emotivo.

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