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MUNDIAL 2026

El emotivo grito de Argentina por Leo Messi: "No se va, no se va"

Lionel Scaloni regresó a Pujato y recibió el cariño de sus vecinos, que además le trasladaron un clamor unánime: que el '10' continúe en la Albiceleste

Lionel Messi, una vida albiceleste

Lionel Messi, una vida albiceleste

Lionel Messi, una vida albiceleste / Perform

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Lionel Scaloni llegó a su Pujato natal, en la provincia de Santa Fe, para descansar y desconectar unos días tras la derrota ante España en la final. Allí fue recibido por un grupo de vecinos que lo esperaban en su hogar para saludarlo, agradecerle su labor al frente de la Albiceleste y transmitirle un mensaje tan claro como emotivo: "¡Leo no se va, Leo no se va!".

Visiblemente emocionado, el seleccionador argentino se bajó del coche para agradecer el cariño de su gente y dejó varias reflexiones sobre la derrota. "No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Seguiremos dando batalla", afirmó entre lágrimas.

Scaloni reconoció que atraviesa "días dolorosos y complicados" y admitió la superioridad de España en la final. "Aun así, les pusimos las cosas difíciles. Perdimos porque fueron mejores. Nosotros llegamos justos. Eso nos hará mejores", señaló ante los medios de comunicación allí presentes.

El cántico de los vecinos de Pujato, pidiendo la continuidad de Leo Messi, recordó las palabras del técnico tras la final disputada en el MetLife Stadium, donde, también entre lágrimas, dejó una reflexión que muchos interpretaron como una posible despedida.

Leo Messi, después de la final del Mundial

Leo Messi, después de la final del Mundial / EFE

Preguntado por esas declaraciones, restó dramatismo a sus palabras: "Son cosas normales que uno se replantea, pero lo más importante la unión que se generó", explicó, antes de zanjar cualquier especulación sobre su futuro: "Hasta diciembre estoy acá. Hoy es doloroso. Complicado".

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Cuestionado por las especulaciones sobre supuestos conflictos internos en la selección argentina, Scaloni respondió con evidente incredulidad: "No sé, no sé. No tengo ni idea. No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos".

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