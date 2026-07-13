El emotivo discurso de Raviot para eliminar a España: "El placer será magnificado tras la semifinal"

La cuenta oficial de la selección francesa de fútbol ha compartido en sus redes sociales un emotivo vídeo en el que Franck Raviot dedica un inspirador discurso a 'Les Bleus'.

El veterano entrenador de porteros pronunció unas palabras de motivación ante los jugadores franceses durante la celebración de su cumpleaños, que coincidió con la disputa del Mundial de 2026.

Durante la cena en la que el cuerpo técnico y la plantilla sorprendieron a Raviot con una tarta de cumpleaños, el preparador quiso destacar el camino recorrido por el equipo hasta el momento y motivó a los futbolistas dirigidos por Didier Deschamps a redoblar sus esfuerzos en la recta final del torneo.

Su mensaje puso el acento en la unidad del grupo y en la importancia de afrontar juntos los decisivos encuentros que finalmente les ha conducido a las semifinales de la Copa del Mundo.

Discurso de agradecimiento

"Voy a compartir con ustedes algunos sentimientos. Sentimientos muy profundos, muy sinceros y muy honestos", comenzó Raviot ante toda la expedición francesa. "El placer que siento al estar con ustedes hoy es invaluable, de verdad".

"Espero veros muy felices"

A continuación, añadió: "Ese placer se verá aún más realzado, amplificado y magnificado dentro de dos días, tras la semifinal del Mundial. Lo que espero sinceramente es verlos felices, muy felices".

"Habéis empezado a escribir una gran historia. Espero que se convierta en algo extraordinario. ¿Por qué? Porque todos os lo merecéis. De verdad", continuó el entrenador, mientras los jugadores escuchaban atentamente sus palabras.

Para concluir, lanzó un último mensaje cargado de optimismo para animar al conjunto francés: "Siempre dicen que lo mejor está por venir. Merecéis vivir lo mejor. Así que sed fuertes, una vez más. Más que nunca. Todos juntos. Para conocer la felicidad".

El vídeo ha tenido una gran repercusión en las redes sociales y ha puesto en valor el papel del cuerpo técnico a la hora de reforzar la moral y la cohesión del grupo conforme Francia avanza en la Copa del Mundo.

Raviot quiso aprovechar la celebración de su cumpleaños para recordar a los internacionales franceses todo lo que han conseguido hasta ahora y animarlos a dar el máximo en la recta final de la cita mundialista, convencido de que el equipo tiene la oportunidad de seguir avanzando y firmando grandes victorias.