La emotiva carta de Yan Diomande a Roxane, su hermana fallecida a los 15 años: "Siempre dijiste que podía ser mejor que Cristiano. Desde que moriste, estoy vacío"

"He escrito esto porque no puedo hablar de ello. He escrito esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que sigas viviendo. Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre". Yan Diomande, una de las promesas futbolísticas del momento, se abrió en canal en 'The Players' Tribune' con una carta abierta a Roxane, su hermana fallecida en 2025.

Roxane fue la única que creyó en él cuando todos dudaban de su sueño de ser futbolista. La revalorización del marfileño ha sido, simplemente, bestial. El RB Leipzig se niega a aceptar ofertas inferiores a 100 millones de euros por él, adquirido este verano del Leganés por apenas 20 'kilos'.

Su irrupción ha sido una bendición para un fútbol en el que escasean futbolistas de sus características: descaro, uno contra uno, manejo de ambas piernas... En fin, que está capacitado para dar el salto a un grande.

Diomandé maravilló en su primer encuentro del Mundial / AGENCIAS

Esa, es la parte de la historia conocida por todos. Y el camino para llegar hasta dónde está hoy no ha sido sencillo. Diomande llegó a ser rechazado en pruebas con Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos y Crystal Palace, e incluso equipos reserva de la MLS descartaron ficharle. Pero nunca bajó los brazos.

"¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un rotulador negro? No sabíamos si éramos ricos o pobres. Solo conocíamos la felicidad", recuerda.

"Veía fútbol a oscuras y soñaba"

En su casa en Abiyán dormían 25 personas, y él esperaba a la noche para poder ver fútbol - a oscuras -: "Mamá quería ver sus telenovelas. Los demás querían ver películas. ¿Recuerdas cómo fingía dormirme y luego me iba al salón después de medianoche? Ponía el televisor a un volumen muy bajo. Solo dos barras de volumen. Veía fútbol a oscuras y soñaba".

Con apenas 9 años se fue a jugar a un equipo cerca de la frontera con Ghana. Solo. Y tuvo que robar patatas con otros 19 niños porque pasaban mucho hambre. "¿Recuerdas cuando me regalaron mis primeras botas de fútbol de verdad y dormía con ellas? De pequeño, siempre jugaba con esas sandalias blancas de plástico. Incluso ahora, cuando vuelvo a casa, sigo jugando con ellas. Es nuestra tradición. Tenías 10 años y ya eras mi agente", relata.

Yan Diomande, exjugador del Leganés / CD Leganés

Su hermana Roxane fue siempre su mayor apoyo, incluso cuando su sueño parecía desvanecerse: "¿Recuerdas cuando me hicieron una prueba en el Bournemouth? ¿En el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos, el Crystal Palace? Incluso Eze y Olise se me acercaron después de un entrenamiento y me dijeron: 'Oye, chico, eres muy bueno'. Pero aún así no me contrataron. Ni siquiera los equipos B de la MLS me querían. Ni siquiera sabía por qué. Nunca me dieron una razón. Los adultos se encargaban de todo. Me llevaban de un lado a otro de Europa, y todos seguían diciendo que no. Mi visa había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos. Fuiste tú quien nunca dejó de creer. Unas semanas después, fiché por el Leganés y derramamos lágrimas diferentes".

"Ahora no siento nada"

"Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano. Desde que moriste, estoy vacío. Ni siquiera creo que derramé una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Simplemente estaba en estado de shock", un testimonio desgarrador.

Ocurrió unas semanas después de su debut con el Leganés ante nada menos que el Real Madrid. "Un sueño realidad que se convirtió en pesadilla", lamenta. "Alguien me llamaba constantemente desde mi ciudad natal. Estaba molesto. No entendía por qué seguían llamándome. Lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Simplemente…

'Tu hermana se ha ido'.

'¿Qué?'

'Ella murió'.

'¿De qué estás hablando?'

'Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca despertó. Ha fallecido'.

Tenías 15 años".

"Todo lo que dijiste se hizo realidad", garantiza. Ya debutó en una Copa del Mundo y además rindió a las mil maravillas. Tras su estreno ante el Real Madrid, intercambió su camiseta con la de Mbappé. "¿Recuerdas cuando lo veíamos en la tele y decías: "¿Mbappé? Sí, es bueno. Pero mi hermano es mejor", recuerda.

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"Todo lo que hago en un campo de fútbol, es por ti. Cada vez que marque un gol, haré que todo el mundo conozca tu nombre. Voy a demostrar que tenías razón o moriré en el intento", promete.