Embolo, expulsado entre lágrimas ante Argentina: ¿por qué pudo intervenir el VAR si las segundas amarillas no son revisables?

Una de las imágenes de los cuartos de final del Mundial 2026. Breel Embolo abandonó el césped de Kansas City entre lágrimas, abrazado a sus compañeros, tras ser expulsado en el minuto 72 en una de las acciones más insólitas que permite el reglamento. Con el partido igualado (1-1, goles de Mac Allister y Ndoye), Suiza se quedó con diez en el peor momento posible y con su máxima referencia ofensiva rota en el banquillo.

Una tarjeta que cambió de dueño

Todo empezó en el minuto 69, cuando João Pinheiro mostró la amarilla a Leandro Paredes por una supuesta falta sobre Embolo. Pero desde la sala VOR saltó la alarma: la tarjeta no correspondía al argentino. El VAR activó el protocolo de confusión de identidad y el colegiado portugués acudió al monitor. Tras revisar la repetición, la decisión fue demoledora: retiró la amonestación a Paredes y determinó que Embolo había simulado la falta. Segunda amarilla para el delantero, que ya había sido amonestado en el minuto 44 por una dura entrada precisamente sobre Paredes, y expulsión.

Por qué el VAR pudo intervenir

La acción tiene un matiz reglamentario clave que explica por qué fue posible la expulsión:

El VAR solo puede intervenir en cuatro supuestos : gol/no gol, penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad.

: gol/no gol, penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Las segundas amarillas no son revisables por el videoarbitraje. El VAR no puede recomendar una expulsión por doble amonestación.

por el videoarbitraje. El VAR no puede recomendar una expulsión por doble amonestación. La puerta que se abrió fue la de la identidad errónea : la tarjeta se había mostrado al jugador equivocado, y ese supuesto sí permite al árbitro corregir y reasignar la cartulina.

: la tarjeta se había mostrado al jugador equivocado, y ese supuesto sí permite al árbitro corregir y reasignar la cartulina. Al reasignar la amarilla a Embolo por simulación, la roja llegó por acumulación de forma automática. El VAR no expulsó al suizo: corrigió a quién iba dirigida la sanción, y el reglamento hizo el resto.

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En definitiva, si Pinheiro no hubiera castiago a Paredes con la amarilla el VAR no podría haber intervenido, pero al hacerlo si se revisó la acción que terminó con el partido de Embolo.