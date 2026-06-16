Elvis Santos, experto en negocios y patrocinios, desvela la "verdadera competición" del Mundial: "Adueñarse del relato"

El Mundial de 2026 apunta a batir todos los récords de audiencia, ingresos y activación comercial de la historia del fútbol. Con 48 selecciones, tres países organizadores y una capacidad inédita para conectar con millones de aficionados en tiempo real, el torneo se ha convertido también en el gran escaparate para las principales marcas deportivas del planeta. Adidas, Nike y Puma compiten por vestir a las mejores selecciones y a las grandes estrellas, pero la batalla ya no se libra únicamente en el terreno de juego.

Para Elvis Santos Sierra, Chief PR & Influence de Ogilvy Spain, el objetivo de las grandes firmas deportivas ha evolucionado radicalmente durante la última década. "Hace tiempo que dejó de ser una batalla por poner un logotipo en una camiseta", explica. "Equipar a una selección o a una estrella sigue siendo importante, pero es solo el punto de partida. La verdadera competición consiste en conseguir que cuando la gente recuerde un gol, una celebración o una historia del Mundial, recuerde también la marca que había detrás".

Según el experto, el Mundial es uno de los pocos acontecimientos capaces de concentrar la atención global durante un mes entero. Un escenario único donde las marcas ya no buscan únicamente notoriedad, sino relevancia cultural. "Adidas, Nike o Puma ya no compiten solo por vestir a los protagonistas. Compiten por adueñarse del relato", resume.

Del patrocinio a la producción cultural

La transformación ha sido profunda. Durante décadas, la estrategia consistía en asociarse a las mayores estrellas y lograr la máxima visibilidad posible a través de campañas publicitarias masivas. Hoy, sin embargo, la lógica ha cambiado.

"La gran diferencia es que antes la inversión estaba orientada a la interrupción y ahora está orientada al interés", señala Santos. "Hace veinte años una marca ganaba si conseguía el mejor anuncio en televisión y tenía al jugador más famoso. Hoy gana si logra que millones de personas compartan, comenten o reinterpreten su contenido".

El especialista considera que las grandes compañías deportivas ya no compiten únicamente entre sí. En realidad, luchan por el mismo recurso que persiguen plataformas de entretenimiento y redes sociales: el tiempo de las personas.

"Las grandes marcas deportivas ya no patrocinan la cultura; intentan producirla. Están compitiendo menos contra otras marcas deportivas y más contra Netflix, TikTok o los grandes estudios de entretenimiento por la atención de la audiencia".

Cuando Messi comparte escenario con Bad Bunny

Una de las mejores pruebas de esta evolución es la estrategia seguida por Adidas en los últimos meses, reuniendo en una misma campaña a figuras del fútbol como Lionel Messi o Lamine Yamal junto a celebridades globales como Bad Bunny o Timothée Chalamet.

Para Santos, esta mezcla refleja un cambio de paradigma. "Las fronteras entre industrias prácticamente han desaparecido. Las nuevas generaciones no consumen el deporte de forma aislada. Siguen a futbolistas, músicos, creadores de contenido y actores en las mismas plataformas y con el mismo lenguaje".

Por eso, las marcas han dejado de vender exclusivamente rendimiento deportivo. "Hoy venden identidad. Una camiseta o una zapatilla son una declaración cultural. Juntar a Messi con Bad Bunny o a Lamine Yamal con Timothée Chalamet es una forma de decir que el fútbol ya no pertenece únicamente al deporte, sino al entretenimiento global".

Más allá de la visibilidad inmediata, el verdadero premio para las marcas es conseguir algo cada vez más escaso: la atención voluntaria.

"La publicidad tradicional se alquila, la conversación se gana", afirma el directivo de Ogilvy. "Cuando una camiseta se convierte en objeto de deseo, una celebración se viraliza o un contenido es compartido millones de veces, la marca obtiene una exposición que sería prácticamente imposible adquirir solo mediante inversión publicitaria".

Además, muchos de esos activos sobreviven al propio campeonato. Santos recuerda cómo determinadas equipaciones, botas o campañas siguen presentes años después de finalizar los torneos en los que nacieron.

"Seguimos recordando la camiseta de Camerún de 2002, las botas doradas de Nike o campañas históricas de Adidas mucho tiempo después. Son elementos que construyen marca a largo plazo".

Aunque ganar el Mundial sigue siendo un enorme escaparate para cualquier patrocinador, Santos cree que el éxito comercial actual se mide con otros parámetros.

"Lo ideal es conseguir ambas cosas, pero si tuviera que elegir diría que hoy pesa más convertirse en parte de la cultura popular", asegura. "Vestir al campeón es un extraordinario golpe de suerte y de visibilidad, pero es algo que no siempre se puede controlar. Diseñar una plataforma creativa capaz de generar conversación depende mucho más de la estrategia de la marca".

De hecho, recuerda que algunas de las historias más memorables de los Mundiales han estado protagonizadas por equipos alejados de la lucha por el título. Como ejemplo cita a Islandia y su famoso cántico vikingo durante el Mundial de Rusia, un fenómeno que trascendió los resultados deportivos.

La batalla continúa en TikTok, Instagram y YouTube

La expansión de las plataformas digitales ha obligado a las grandes compañías a replantear sus inversiones. Los derechos deportivos siguen siendo fundamentales, pero ahora representan solo una parte del ecosistema.

"Las marcas están moviendo recursos desde los medios pagados hacia los medios propios y ganados", explica. "Siguen invirtiendo enormes cantidades en patrocinios, pero cada vez destinan más esfuerzo a generar contenido que las personas quieran consumir y compartir".

La comparación que utiliza es significativa. "Hoy funcionan mucho más como una productora o una empresa de entretenimiento. Crean documentales, colaboran con streamers, activan comunidades de fans y diseñan historias para cada plataforma. Ya no basta con tener un anuncio; hace falta tener un ecosistema completo de contenidos".

El verdadero ganador del Mundial 2026

Cuando termine el torneo, el balance comercial no dependerá exclusivamente de quién haya levantado la Copa del Mundo.

Para Santos, la victoria se medirá mediante una combinación de indicadores mucho más compleja: cuota de conversación en redes sociales, crecimiento de comunidades digitales, contenido generado por los usuarios, impacto comercial de las colecciones vinculadas al Mundial y evolución de los atributos de marca.

"El ganador no será necesariamente quien haya vestido al campeón o quien haya vendido más camisetas durante el torneo", concluye.

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Y deja una reflexión que resume la nueva realidad del marketing deportivo. "Las personas olvidan lo que les dices, pero recuerdan cómo las haces sentir. El Mundial de 2026 será una competición por generar ese recuerdo emocional. La marca que consiga integrarse en la memoria colectiva del torneo será, probablemente, la que haya ganado de verdad".