Eliminar a 'su' país: el (pen)último reto de Haaland

Maestro de ceremonias por consideración de Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland agarró el tambor y jaleó a las masas tras la histórica victoria de Noruega frente a Brasil. 'Tum-tum: roooo', la icónica celebración de la hinchada noruega que ha conquistado este Mundial.

Como un niño con zapatos nuevos, el delantero no podía parar de sonreír, liberado ya de toda la tensión de unos octavos de final taquicárdicos. Los nórdicos, una vez más, neutralizaban a la pentacampeona, incapaz de doblegar a los escandinavos en cinco compromisos internacionales.

Las cámaras se centraban en el artífice del triunfo, en el protagonista de que un país, con apenas 5,5 millones de habitantes, vibre 28 años después con el fútbol. Padres e hijos citados frente al televisor para sufrir con la 'landslaget', para cantar un himno nacional que habla de sagas, lagos y sueños enterrados, una nación paralizada durante noventa minutos y que se ha puesto en manos de un bigardo de cabellera dorada.

Haaland marcó dos goles y envió a Brasil a casa / Angel Colmenares

Pero a Haaland, con su media sonrisa y ese aire de suficiencia nórdica, parece resbalarle todo. El delantero del Manchester City no siente el peso ni la responsabilidad. Ni en el campo ni fuera de él. Porque si el noruego es una estrella sobre el césped, un caníbal del gol, fuera de los estadios se mueve con la misma agilidad que lo hace en el área.

Noruega le adora por sus goles, pero también por su personalidad, sin estridencias ni ostentaciones, una filosofía nórdica que asusta. Haaland es más noruego que un fiordo, que el queso marrón, que una tarde de pesca.

Faena hecha

Noruega llegaba al Mundial sin ninguna presión, con el único objetivo de plasmar las buenas sensaciones de la clasificatoria, en la que escaldaron dos veces a Italia, goleada en San Siro incluida. El trabajo estaba hecho. "A partir de ahora, todo es un regalo", decía Haaland tras someter a Brasil.

Este Mundial está siendo el de la consagración en el 'star system' de ese tallo nacido, por caprichos del destino, en Leeds (Inglaterra), cuando su padre defendía al club de Elland Road -de ahí que muchos noruegos sean seguidores acérrimos del equipo de Yorkshire-.

Y, caprichos del destino, los designios de Haaland y Noruega se medirán este sábado a Inglaterra en busca de las semifinales. Haaland, contra su país de nacimiento, donde vive actualmente y defiende los colores del City. Los vikingos amenazan de nuevo a Inglaterra.