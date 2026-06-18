Con el ejemplo de Cabo Verde: así se prepara Arabia Saudí para desafiar a España

Seguramente, se frotaron las manos los futbolistas e hinchas charrúas al ver el triste y decepcionante empate de España frente a Cabo Verde en su debut. Uruguay, por su parte, se medía a Arabia Saudí, la selección que ya amargó el estreno de Argentina en Qatar 2022 y soñaba con repetir la hazaña. Y lo consiguió.

Los Halcones Verdes se avanzaron en el marcador en Miami y los chicos de Marcelo Bielsa tuvieron que remar de lo lindo para rescatar un punto en el 80' gracias a Maxi Araújo.

Ahora mismo, la igualdad en el grupo H es total: todos están empatados a un punto. Y la diferencia de goles es la misma: cero. Pese a ello, continúa La Roja dependiendo de sí misma para acabar primera.

Y, visto lo visto, la puesta en escena deberá ser claramente mejorada para imponerse a un hueso duro de roer como Arabia Saudí. Su planteamiento, será muy similar al de Cabo Verde, eso seguro.

"Vuelta al trabajo: España es el próximo rival. Los Halcones Verdes continúan con los preparativos para su segundo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026", escribe el combinado de Oriente Medio en sus redes sociales.

Los de Georgios Donis continúan con su puesta a punto y completaron el entrenamiento del miércoles en el Estadio Q2 de Austin. Se ausentó de la sesión Abdulrahman Al-Sanbi, que sufrió unas molestias en la parte posterior del muslo.

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"La sesión comenzó con ejercicios de calentamiento, seguidos de ejercicios tácticos y trabajo de posesión, antes de que el seleccionador Georgios Donis dirigiera un ejercicio defensivo mediante una técnica específica. La sesión concluyó con un partido de práctica en campo completo", detalla la selección saudí. "Mohammed Al Owars continuó su programa de recuperación bajo la supervisión del personal médico", concluyó.