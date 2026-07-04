Egipto, rival de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026

Llega la hora de la verdad en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La vigente campeona del mundo, Argentina, cumplió con todos los pronósticos en la fase de grupos, ganando sus tres partidos (ante Austria, Argelia y Jordania), e hizo lo propio también este sábado por la madrugada en los dieciseisavos de final ante Cabo Verde.

El equipo de Leonel Scaloni, liderado por su '10' Leo Messi y sin bajas destacadas, necesitó pasar por la prórroga para eliminar a una más que combativa Cabo Verde, la gran revelación de esta edición mundialista. Leo, con un gol y una asistencia, siguió demostrando que está a un nivel superior, también en 2026.

Por su parte, Egipto, con Mohamed Salah y Hamza Abdelkarim, tuvo que sufrir para superar a Australia y meterse en octavos. La selección africana tuvo que pasar por la tanda de penaltis después de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, superando así su primera eliminatoria en la historia de los Mundiales.

Egipto será el rival de Argentina en octavos del Mundial 2026

Después de superar a Cabo Verde en dieciseisavos de final, Argentina se enfrentará a Egipto, vencedor de la eliminatoria ante Australia en la tanda de penaltis.

El equipo de Hossam Hassan terminó segunda clasificada del Grupo G tras dos empates ante Bélgica (1-1) e Irán (1-1), además de la victoria ante Nueva Zelanda (1-3).

El compromiso entre Argentina y Egipto se disputará este martes 7 de julio en el estadio de Atlanta a las 18:00h (CET).

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