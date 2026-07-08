Egipto presenta una queja formal a la FIFA por el arbitraje

La clasificación de Argentina para los cuartos de final del Mundial 2026 sigue dejando cola. La Albiceleste remontó un 0-2 frente a Egipto para imponerse por 3-2 en uno de los partidos más vibrantes de los octavos, pero el desenlace quedó marcado por una enorme controversia arbitral que ha provocado una airada reacción de la expedición egipcia.

El conjunto africano vio cómo una de las acciones que pudo cambiar el encuentro terminaba siendo anulada tras la intervención del VAR. El tanto de Mostafa Zico que suponía el 0-2 fue invalidado por una falta previa de Attia sobre Lisandro Martínez detectada durante la revisión. Ya en los minutos finales, con el marcador igualado, Egipto reclamó dos posibles penaltis dentro del área argentina que ni el árbitro francés François Letexier ni el VAR consideraron sancionables. En la jugada posterior llegó el contraataque que acabó con el definitivo 3-2 de Enzo Fernández.

La indignación fue inmediata. El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, cargó duramente contra la actuación arbitral y llegó a asegurar que no volvería a ver el Mundial. "No hubo juego limpio ni respeto", afirmó tras el encuentro, mientras que el delantero Mostafa Zico apuntó que el torneo "estaba amañado" y deslizó con ironía que ya se podía "felicitar a Argentina por la Copa del Mundo".

Lejos de quedarse en las declaraciones, la Federación Egipcia de Fútbol ha decidido dar un paso más. Según avanza el diario 'AS', su presidente, Hany Abo Rida, ha presentado una queja formal ante la FIFA al considerar que el equipo arbitral encabezado por Letexier cometió errores decisivos que influyeron directamente en la eliminación de Egipto.

La denuncia solicita que se investiguen las decisiones arbitrales y reclama que el colegiado francés y su equipo no vuelvan a dirigir partidos en lo que resta de torneo. El organismo egipcio sostiene que varias acciones clave perjudicaron de forma evidente a su selección y que la actuación arbitral merece una revisión por parte de la FIFA.

Noticias relacionadas

Y así refleja su malestar el comunicado oficial de la EFA difundido en redes sociales. "La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido", afirmó la EFA su comunicado.