MUNDIAL 2026
Edu Aguirre indignado tras el 1-1 contra Congo: "Portugal es desagradecida"
El tertuliano de El Chiringuito carga contra el rendimiento del centro del campo portugués y defiende el papel de Cristiano Ronaldo en el debut mundialista
Edu Aguirre estalló en El Chiringuito después del empate de Portugal frente a Congo en la primera jornada del Mundial. El periodista aseguró que el equipo luso no estuvo a la altura de las expectativas y que parte de la afición "no valora lo suficiente" a Cristiano Ronaldo.
Aguirre afirmó que "los portugueses deberían exigir al resto de jugadores la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano", y añadió que existe "una parte de Portugal que es un poco desagradecida" con su gran estrella.
Críticas al centro del campo
El analista señaló directamente al mediocampo portugués, al que acusó de no asumir responsabilidades ni generar el fútbol necesario para que el equipo funcionara.
Según Aguirre, Portugal cuenta con algunos de los mejores centrocampistas del mundo, jugadores que han demostrado su nivel en clubes como el Paris Saint‑Germain, pero que ante Congo "salieron a verlas venir" y sin la ambición necesaria para un debut mundialista.
El papel de Cristiano
Aguirre defendió con firmeza a su amigo Cristiano Ronaldo, recordando que "es el mejor jugador del mundo dentro del área" y que no se le puede exigir que "coja el balón a 100 metros, se regatee a cinco y marque".
El tertuliano insistió en que Portugal "está donde está gracias a Cristiano" y que, si no le llegan balones, es imposible que marque diferencias. Criticó la falta de movilidad ofensiva y la ausencia de pases que generaran peligro.
Un debut que siembra dudas
Portugal llegaba al torneo como una de las favoritas, pero el empate ante Congo ha abierto interrogantes. Aguirre lamentó que el equipo no mostrara "esa rabia de demostrar al mundo que quiere ganar la Copa del Mundo".
Para él, la clave es clara: si el centro del campo no genera fútbol, Cristiano no puede decidir. Y ante Congo, según su análisis, Portugal no produjo prácticamente nada.
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