Edu Aguirre explota ante el trato de favor hacia Argentina: "Todo lleva a que llegue a la final"

Argentina se clasificó para los cuartos de final después de derrotar a Egipto en un encuentro que, lejos de ser plácido, dejó momentos de auténtico sufrimiento.

El combinado africano llegó a ponerse 0-2, obligando a la vigente campeona del mundo a remar contracorriente, con poco mas de 20 minutos de margen y a depender de acciones que, para muchos espectadores, quedaron bajo sospecha.

Durante el choque se produjeron varias jugadas controvertidas: un gol anulado a Egipto por una falta previa sobre un jugador argentino, un posible penalti no señalado a favor de los egipcios y una acción en la que Julián Álvarez pudo cometer falta antes del tercer tanto albiceleste. Estas decisiones alimentaron la sensación de que el arbitraje tuvo un papel determinante en el desenlace.

Aguirre cuestiona el nivel futbolístico de Argentina

En El Chiringuito, Edu Aguirre reaccionó con contundencia ante la euforia de los colaboradores argentinos. El periodista comenzó rebajando el entusiasmo: "Creo que están exagerando un poco los argentinos, que le han ganado a Egipto y con polémica, y que con Cabo Verde casi ganan la prórroga", dijo, recordando que el camino de la albiceleste no está siendo tan sólido como algunos defienden.

Aguirre insistió en que el rendimiento deportivo no acompaña la narrativa triunfalista: "Creo que Argentina no juega tan bien, de verdad te lo digo. Han ganado a Cabo Verde casi en la prórroga y han ganado al todopoderoso Egipto de aquella manera". Para él, la garra del equipo no compensa las carencias futbolísticas que se han visto en los últimos partidos.

El tertuliano señala un patrón de decisiones arbitrales

El periodista fue más allá del análisis deportivo y apuntó directamente a un supuesto trato de favor. Recordó una acción del primer partido del torneo: "Todo empezó con una roja clara a Messi que no entró el VAR y no le corrieron a Messi", afirmó, sugiriendo que desde el inicio del campeonato se han producido decisiones que benefician a la estrella argentina.

Aguirre también mencionó las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como parte de ese contexto: "Siguió con las declaraciones de Infantino, en las que hablaba del corazón suyo hacia Argentina". Para el tertuliano, estas señales refuerzan la idea de que existe una predisposición institucional favorable a la albiceleste.

"Si esto es un gol a favor de Argentina, el VAR no hubiera entrado"

La jugada del gol anulado a Egipto fue el detonante de su enfado. Aguirre aseguró que la tecnología arbitral actúa de forma desigual: "Lo que yo estoy seguro es que si esto es un gol a favor de Argentina, el VAR no hubiera entrado". Según él, no se trata de una acción aislada, sino de un conjunto de decisiones que se repiten partido tras partido.

El tertuliano resumió su postura con una frase que encendió el debate en plató: "Hay muchas acciones en muchos partidos y muchos factores que vemos… que todo lleva a que Argentina llegue a la final, no hay duda". Para Aguirre, la acumulación de polémicas ha generado un hartazgo evidente entre los aficionados: "La gente está cansada ya. La gente está pidiendo el mismo trasero para Argentina, no sé qué le ocurre".

Un debate que vuelve a dividir al mundo del fútbol

Las palabras de Edu Aguirre reabren una discusión recurrente sobre el arbitraje y la influencia institucional en los grandes torneos. Mientras algunos colaboradores defendieron que las decisiones fueron correctas, otros coincidieron en que existe un patrón que merece ser revisado.

La victoria de Argentina, lejos de cerrar el debate, ha vuelto a poner el foco en la selección y en la percepción de que su camino hacia las rondas finales siempre está rodeado de controversia.