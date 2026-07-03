Edu Aguirre no da crédito con el cambio de Cristiano: "En un partido así..."

El duelo de dieciseisavos entre Portugal y Croacia no solo se jugó en el césped. También se jugó, y con intensidad, en la voz de Edu Aguirre, que vivió la retransmisión como si estuviera dentro del propio vestuario portugués.

Desde el primer minuto, cada acción del partido se reflejó en su rostro y en su tono, convirtiendo la narración en un termómetro perfecto del estado emocional del aficionado luso.

Del nerviosismo inicial al estallido de alegría con el gol de Cristiano

El primer golpe llegó pronto: el gol de Perisic desató en Aguirre una mezcla de ira y nervios, consciente de que Portugal se jugaba su continuidad en el torneo y, sobre todo, de que su amigo Cristiano Ronaldo necesitaba un partido grande en medio de los rumores sobre su posible retirada de la selección.

Cuando Cristiano empató desde el punto de penalti, Aguirre explotó en un éxtasis absoluto. La tensión acumulada se transformó en una alegría desbordada, celebrada como un gol propio. La narración se volvió eléctrica, cargada de emoción y alivio.

El enfado por la sustitución de Cristiano

El punto de máxima tensión llegó en el minuto 80. Mientras el VAR revisaba un posible 1‑2 de Croacia, que finalmente quedó anulado por fuera de juego, Roberto Martínez decidió sustituir a Cristiano.

La reacción de Aguirre fue inmediata, visceral y repetida en directo: "No quites a Cristiano ahora en el minuto 80, tío. No está ni cansado. Ha tenido una y la ha clavado. Yo a Cristiano en un partido así no le quito."

Su incredulidad se convirtió en indignación, reflejando el sentir de muchos aficionados que no entendieron la decisión del seleccionador en un partido que apuntaba a prórroga y posibles penaltis. Para Aguirre, quitar a Cristiano en ese momento era casi un sacrilegio futbolístico.

Un partido que retrató la pasión del narrador

La retransmisión dejó claro que el Portugal‑Croacia fue, para Edu Aguirre, mucho más que un partido. Fue un viaje emocional completo: ira, nervios, alivio, alegría, frustración y desconcierto.

Un relato en directo que convirtió al periodista en uno de los protagonistas de la noche y que mostró, una vez más, hasta qué punto vive el fútbol desde la pasión más absoluta.