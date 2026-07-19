Eder Sarabia explota por el mal estado del césped de la final del Mundial: "En la pausa..."

Nadie se ha querido perder la final del Mundial 2026. La selección española salió con todo al encuentro, donde Lamine Yamal tuvo la primera ocasión en sus botas, pero Emiliano Martínez estuvo acertado para parar el primer disparo del futbolista del FC Barcelona. Con el transcurso de los minutos, la Albicelesta frenó en seco a España mediante faltas, donde se jugó muy poco al fútbol.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la afición española es el estado del césped del MetLife Stadium, que no presenta las condiciones propias de una final del Mundial 2026.

El mal estado del césped ha perjudicado directamente a la selección española, debido a que el balón no acaba de rodar del todo bien, algo que sale beneficiado el conjunto de Lionel Scaloni, pues está encerrado atrás y buscando robar la pelota para salir a la contra.

La final del Mundial 2026 está en boca de todos y una de las personas que ha querido compartir su opinión al respecto ha sido Eder Sarabia, exentrenador del Elche y Andorra, a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

Antes del partido, el exjugador señaló cómo estaba viviendo la previa de la final del Mundial 2026: "Estos nervios, esta pasión, este ambiente, esta ilusión, esta locura… solo se vive con el fútbol".

En la primera pausa de hidratación, el ex del Elche ya se ha cansado y ha alzado la voz contra la FIFA, pues ha exigido que "en la pausa de hidratación, regar el campo".

La opinión de Sarabia no ha pasado desapercibida para sus seguidores de X, quienes han contestado al tuit diciendo: "¡No corre el balón, mister! Una pena porque hasta los botes del balón son irregulares", "Da pena el campo la verdad" o "Mucho calor... van a ser determinantes los suplentes".

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Es una situación que no mejorará, pues en la media parte hay programado un 'show' musical, donde actuarán Madonna, BTS, Burna Boy, Shakira, Justin Bieber y Coldplay.