Ecuador necesita a su Lamine Yamal: de alucinar a Barça y Madrid al banquillo

Hace dos años, era impensable que las opciones de Ecuador en el Mundial 2026, en el caso de clasificarse (como así ha sido), no pasaran por las botas de Kendry Páez. El '10' de Independiente del Valle, en aquel entonces, era uno de los grandes talentos del fútbol mundial. Rompió récords al ritmo de Lamine Yamal, extremo con el que comparte generación, la de 2007, y el Chelsea lo ató para 2025 siendo un adolescente. No obstante, la realidad, muy distinta, lo ha colocado en un estatus muy inferior. Y el equipo de Sebastián Beccacece, que cayó en su debut mundialista contra Costa de Marfil (1-0), necesita la magia de su zurda para no despedirse de su sueño antes de tiempo.

Ecuador dejó buenas sensaciones ante el cuadro africano en un partido que pudo ganar, pero que acabó perdiendo en el descuento tras un gol de Amad Diallo. Por ello, el duelo de la madrugada de este sábado al domingo (02:00 horas, en España) ante Curazao es completamente clave. El combinado sudamericano no puede dejarse puntos ante un rival endeble y que cayó por 7-1 en su estreno ante Alemania.

Ecuador cayó ante Costa de Marfil en el debut mundialista (1-0) / EUP

Pese a ello, Ecuador no puede subestimar a su rival. El ejemplo lo tiene en el España-Cabo Verde, por citar alguna de las sorpresas que se han dado en este Mundial. El fútbol premia al que la mete y, de la misma manera que para ganar un partido no solo basta con generar peligro, tampoco es suficiente tener únicamente talento para ser importante en la élite. Esto lo está experimentando Kendry Páez, quien debe aprovechar el choque ante el equipo caribeño para recuperar su mejor versión y demostrarle a Beccacece que puede echarse el equipo a la espalda tras una temporada muy complicada.

Hace pocos años, Kendry Páez se hartó de coleccionar récords. Fue el futbolista más joven en debutar en una Copa América en el siglo XXI, contra Venezuela, y también se convirtió en el segundo goleador más joven de la historia de la competición. Con apenas 15 años ya había debutado en la liga ecuatoriana y en la Copa Libertadores, en la que se convirtió en el jugador ecuatoriano más joven de la historia en estrenarse en el torneo. Apuntaba a talento generacional. Esa precocidad y su magistral zurda le llevaron a comparaciones con Lamine Yamal. El mundo del fútbol lo había bautizado como el 'Lamine ecuatoriano'.

Kendry Páez una de las jóvenes promesa del fútbol ecuatoriano / Twitter

Barça, Madrid, Manchester United... Los grandes equipos de Europa se fijaron en su zurda. El centrocampista ofensivo llamaba mucho la atención por su creatividad, su talento y su habilidad para generar peligro en espacios reducidos. Un abanico de cualidades que se complementaban muy bien con su golpeo de balón y su mentalidad ganadora. El cuadro culé tuvo que dejar pasar el tren por su dura realidad financiera y finalmente acabó en el Chelsea, que ató su fichaje para 2025 por 10 millones de euros.

Del cielo a 'BlueCo'

Desde entonces, en vez de subir como la espuma, Kendry Páez ha ido perdiendo el brillo poco a poco. Lejos de estar listo para la Premier League, el equipo inglés aprovechó la estructura BlueCo para llevarlo a su 'filial' en Francia: el Estrasburgo. Una aventura que no salió bien y terminó en enero tras 21 partidos y un solo gol.

Kendry Páez, jugador del Estrasburgo cedido por el Chelsea / Agencias

Entonces, el Chelsea volvió a aprovechar sus vínculos con otros clubes y lo mandó de vuelta a Sudamérica, a River Plate. El cuadro londinense mantiene un acuerdo con el equipo argentino para tener prioridad de compra sobre sus jóvenes talentos, además de la potestad de igualar cualquier oferta formal que reciban por ellos. A cambio, River obtuvo prioridad para incorporar a futbolistas que el Chelsea quiera ceder. Sirva el caso de Páez como ejemplo.

Kendry Páez, nuevo jugador de River Plate / X

Una operación que tampoco salió como todos esperaban: disputó 14 partidos, en los que marcó un gol y sirvió una asistencia. Los rumores apuntan a que volverá al Chelsea tras la Copa del Mundo, después de que River haya tomado la decisión de no seguir contando con él. Aunque quién sabe si un buen papel en el Mundial podría cambiarlo todo.

Después de no jugar un solo minuto ante Costa de Marfil, Páez, suplente a día de hoy en el esquema de Beccacece, tiene una oportunidad de oro ante Curazao para ganar opciones de ser importante de aquí en adelante. Ecuador necesita a 'su' Lamine Yamal y Kendry Páez necesita volver a serlo cuanto antes.