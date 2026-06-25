A qué hora es el Ecuador - Alemania y dónde ver hoy gratis el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Ecuador y Alemania se dan cita en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, este jueves 25 de junio para enfrentarse en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El duelo cerrará la participación de ambas selecciones en el Grupo E, con la selección alemana ya clasificada como primera de grupo y el combinado ecuatoriano obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de acceder a los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann llega a esta última jornada con pleno de victorias tras mostrarse como una de las selecciones más fiable de la fase de grupos. Alemania ha respondido como una de las grandes favoritas del torneo y buscará cerrar la fase inicial con autoridad antes de afrontar los cruces de la fase final.

Muy diferente es la situación de Ecuador, que afronta el encuentro con la necesidad de sumar los tres puntos si quiere apurar al máximo sus opciones de pasar de ronda. La Tri solo ha podido sumar un empate en sus dos primeros partidos y necesita derrotar a Alemania para aspirar a la clasificación, ya sea como segunda del Grupo E o como una de las mejores terceras. Un empate o una derrota la dejarían prácticamente sin margen en la pelea por seguir con vida en el Mundial.

Felix Nmecha, uno de los nombres propios de Alemania en el Mundial / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La clasificación del Grupo E del Mundial 2026

¿A qué hora es el Ecuador - Alemania del Mundial 2026?

El partido entre Ecuador y Alemania, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará hoy jueves 25 de junio a las 22:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Ecuador - Alemania del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Ecuador y Alemania de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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