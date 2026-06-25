Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jorge SalinasXavi PascualMercado Fichajes hoyMundial DirectoCuadro MundialTopuriaFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEspaña Uruguay horarioBarça Fútbol SalaHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialSorteo WimbledonJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

A qué hora es el Ecuador - Alemania y dónde ver hoy gratis el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Consulta el horario del Ecuador - Alemania y en qué canal de TV ver gratis la jornada 3 de la fase de grupos Mundial 2026 desde España

Florian Wirtz, estrella de Alemania en el Mundial 2026

Florian Wirtz, estrella de Alemania en el Mundial 2026 / EDUARDO LIMA / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Ecuador y Alemania se dan cita en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, este jueves 25 de junio para enfrentarse en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El duelo cerrará la participación de ambas selecciones en el Grupo E, con la selección alemana ya clasificada como primera de grupo y el combinado ecuatoriano obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de acceder a los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann llega a esta última jornada con pleno de victorias tras mostrarse como una de las selecciones más fiable de la fase de grupos. Alemania ha respondido como una de las grandes favoritas del torneo y buscará cerrar la fase inicial con autoridad antes de afrontar los cruces de la fase final.

Muy diferente es la situación de Ecuador, que afronta el encuentro con la necesidad de sumar los tres puntos si quiere apurar al máximo sus opciones de pasar de ronda. La Tri solo ha podido sumar un empate en sus dos primeros partidos y necesita derrotar a Alemania para aspirar a la clasificación, ya sea como segunda del Grupo E o como una de las mejores terceras. Un empate o una derrota la dejarían prácticamente sin margen en la pelea por seguir con vida en el Mundial.

Felix Nmecha, uno de los nombres propios de Alemania en el Mundial

Felix Nmecha, uno de los nombres propios de Alemania en el Mundial / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La clasificación del Grupo E del Mundial 2026

¿A qué hora es el Ecuador - Alemania del Mundial 2026?

El partido entre Ecuador y Alemania, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará hoy jueves 25 de junio a las 22:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Ecuador - Alemania del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Ecuador y Alemania de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El ‘test Zubiaurre’: la tesis jurídica que apunta a una rebaja millonaria por Julián Álvarez
  2. El futuro de Koundé entra en escena
  3. Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre
  4. José Luis Sánchez, sin rodeos en 'El Chiringuito': 'Julián Álvarez ha caído en una trampa
  5. Barça - Valencia Basket, en directo hoy: resultado de la final del play-off de la Liga Endesa, en vivo
  6. Conociendo a Mateu Alemany, lo de Julián va para largo
  7. Leo Messi se pronuncia sobre la posibilidad de jugar el Mundial de 2030: 'Mientras pueda seguir dando lo mejor de mí, seguiré jugando
  8. Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

A qué hora es el Túnez - Países Bajos y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

A qué hora es el Túnez - Países Bajos y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

A qué hora es el Ecuador - Alemania y dónde ver hoy gratis el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

A qué hora es el Ecuador - Alemania y dónde ver hoy gratis el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Un futbolista lanza un mensaje desesperado para encontrar a su familia desaparecida en el terremoto de Venezuela

Un futbolista lanza un mensaje desesperado para encontrar a su familia desaparecida en el terremoto de Venezuela

El acuerdo Barça-Racing por Salinas bloqueado por un desacuerdo entre los clubs

El acuerdo Barça-Racing por Salinas bloqueado por un desacuerdo entre los clubs

Simeone puede quedarse sin todo su gol en el mismo verano

Jorge Martín, tras ser reemplazado por Bagnaia en Aprilia: "Confío en que me den todas las armas para pelear por el título"

Jorge Martín, tras ser reemplazado por Bagnaia en Aprilia: "Confío en que me den todas las armas para pelear por el título"

Joan Garcia i Gerard Martín apoyan el programa de la Fundació Barça de terapia asistida con perros para pacientes infantiles

Willy Hernangómez sí que cuenta para Chus Mateo

Willy Hernangómez sí que cuenta para Chus Mateo