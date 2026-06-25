Ecuador - Alemania, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

¡TENEMOS ONCES!

Nagelsmann apenas rota y solo introduce dos cambios en el once respecto al presentado ante Costa de Marfil: Raum y Rüdiger por Brown y el lesionado Schlotterbeck. Recordemos que la 'Die Mannschaft' ya está clasificada, pero quiere amarrar la primera plaza.

Por su parte, la Tri, que necesita una hazaña en el MetLife, sale con los siguientes once hombres: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.