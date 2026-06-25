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MUNDIAL 2026
Ecuador - Alemania, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la tercera jornada del grupo E entre la selección de Ecuador y la de Alemania
Última hora y resultado en vivo del partido entre Ecuador y Alemania del grupo E del Mundial 2026.
¡TENEMOS ONCES!
Nagelsmann apenas rota y solo introduce dos cambios en el once respecto al presentado ante Costa de Marfil: Raum y Rüdiger por Brown y el lesionado Schlotterbeck. Recordemos que la 'Die Mannschaft' ya está clasificada, pero quiere amarrar la primera plaza.
Por su parte, la Tri, que necesita una hazaña en el MetLife, sale con los siguientes once hombres: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.
¡Buenas noches! El Mundial no para y nosotros estamos encantados de contaros el Ecuador - Alemania, partido correspondiente al Grupo E, que empieza a las 22:00h. Aunque veremos si el encuentro puede jugarse a su hora porque según cuenta Miguel Ángel Román en su cuenta de 'X', hay riesgo de tormenta eléctrica...
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