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MUNDIAL 2026

Ecuador - Alemania, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo el partido de la tercera jornada del grupo E entre la selección de Ecuador y la de Alemania

Kai Haverz celebrando la victoria por goleada de Alemania ante Curazao en el estreno del Mundial

Kai Haverz celebrando la victoria por goleada de Alemania ante Curazao en el estreno del Mundial / EFE

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

Última hora y resultado en vivo del partido entre Ecuador y Alemania del grupo E del Mundial 2026.

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