EA Sports vuelve a predecir el ganador del Mundial: España está a un paso de cumplir la predicción del videojuego

España afronta la gran final del Mundial de 2026 este domingo. Argentina contra España. Partido para la historia con muchos alicientes en juego, como ese duelo entre Leo Messi y Lamine Yamal. Será una gran fiesta del fútbol, con un detalle que no ha pasado desapercibido entre los aficionados: la 'porra' de EA Sports.

Las predicciones de la desarrolladora han ganado una gran reputación con el paso de los años. En las cuatro ediciones anteriores del Mundial, las simulaciones del videojuego coincidieron con el campeón real, al señalar con antelación los triunfos de España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Las clavaron todas.

La campeona ya está 'definida'

Según la simulación realizada para la edición de 2026, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente lograría conquistar el segundo Mundial de su historia. De confirmarse ese escenario, España volvería a tocar la gloria dieciséis años después del histórico título conseguido en Sudáfrica, consolidando el relevo generacional de una selección que ha recuperado el protagonismo internacional.

El modelo de EA Sports proyectó una final frente a Inglaterra. Los británicos tenián la oportunidad de disputar el encuentro decisivo si superaban a Argentina, vigente campeona del mundo, mientras que España buscaría culminar un torneo en el que ha mostrado un rendimiento muy sólido tanto en ataque como en defensa. Pero esta vez, se han equivocado.

A un paso de la gloria

Este Mundial también marca un cambio importante para la compañía desarrolladora. Es la primera Copa del Mundo en la que la predicción se realiza bajo la marca EA Sports FC, después del final de la histórica colaboración con la FIFA. Aun así, el videojuego mantiene licencias, plantillas y un sistema de simulación que le permite recrear con gran nivel de detalle el desarrollo de las competiciones internacionales.

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Mientras tanto, la selección española ya ha cumplido uno de los pasos más complicados del campeonato al eliminar a Francia en las semifinales. 'La roja' firmó una actuación muy convincente y selló su clasificación con un triunfo por 2-0 que confirmó el excelente momento futbolístico que atraviesa el equipo.