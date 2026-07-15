Duras críticas contra Olise en Francia

España superó en todos los sentidos a Francia y logró la clasificación para su segunda final del Mundial 16 años después de haber sumado su primera estrella en Sudáfrica, gracias al legendario gol de Iniesta. No obstante, para que unos ganen, otros deben perder. Unos ríen, otros lloran, así es el fútbol. En este sentido, la cara de la derrota fue la de 'Les Bleus', que vieron como el sueño de alcanzar por tercera vez consecutiva la gran final de la Copa del Mundo se esfumaba en el aire.

Además, en el mundo del fútbol cuando se consuma un fracaso deportivo, siempre se tiende a buscar culpables con los que desquitarse. El combinado galo parecía un 'all-stars' invencible gracias a 'los Cuatro Fantásticos' que completaban la línea del ataque: Mbappé, Dembélé, Olise y Doué o Barcola. Sin embargo, ninguno de ellos pudo aparecer cuando su país más los necesitaba y se consumó la eliminación. Ahora, la prensa francesa carga contra todos ellos, pero especialmente contra Olise, quien no tuvo su mejor noche.

"Estábamos todos borrachos"

Tras lograr cinco asistencias en siete partidos de la máxima competición del mundo del fútbol, Michael Olise se despide del Mundial sin haber logrado marcar un solo tanto, a falta del partido por el tercer y cuarto puesto. Si bien el jugar en una posición más retrasada para servir de balones al tridente atacante le ha impedido anotar, hasta el encuentro de semifinales su rendimiento había sido espectacular. De hecho, se llegó a hablar incluso de la posibilidad de que recibiera el Balón de Oro, pues a su buen rendimiento mundialista había que sumar la gran campaña con el Bayern de Múnich, en la cual anotó 22 goles y repartió 27 asistencias.

Olise, durante el calentamiento del Francia-Marruecos / EFE

Ahora bien, la debacle ante 'La Roja' ha supuesto un gran cambio en el discurso sobre su nivel. En este sentido, el periodista francés de RMC Sport, Daniel Riolo cargó con dureza contra Olise: "Estábamos todos borrachos. Pusimos a Olise en la mesa de Zidane y Platini y ni siquiera está en la cocina", declaró.

Además de las palabras de Riolo, L'Équipe le obsequió con una nota de un 2 sobre 10 al valorar su rendimiento. Eso sí, en ese caso no parece algo personal contra la estrella gala, puesto que las notas otorgadas a sus compañeros van en la misma línea: Mbappé un 3, Dembélé un 2 y Barcola un 4 completan el pleno de suspensos en la parcela ofensiva, según el criterio del medio francés.