Duras acusaciones a Rashford y los extremos ingleses: "Pecan de arrogancia e ignorancia"

A la afición inglesa no le acabó de gustar el ajustado triunfo de Inglaterra ante Panamá. La selección británica estuvo muy espesa y, sobre todo, desperdició numerosos ataques por la poca influencia que tuvieron sus extremos. El exfutbolista, Troy Deeney, dejó claro que el problema fue de los extremos y atacó con dureza a Rashford y Madueke por encima de todo: Fíjate en las veces que han perdido la posesión: 14 para Saka, 20 para Rashford y siete para Madueke… Eso está bien cuando juegas con criterio, dando pases incisivos e intentando pequeños toques rápidos para superar al rival", aseguró a la 'CBS'.

Deeney fue especialmente duro con Rashford, futbolista que tuvo muchas opciones pero que no ayudó al equipo ofensivamente: "Rashford se metía constantemente hacia adentro buscando su pierna derecha para disparar; y si no tenía una opción clara de tiro, simplemente chutaba pensando 'alguien estará ahí para aprovecharlo': es una forma de desperdiciar la jugada", comentó.

Sobre Madueke, indicó que "si ves el partido... cuando Madueke entró al campo, lanzó el balón hacia adelante superando a un rival, pero lo envió directamente fuera, concediendo un saque de puerta; ¿se supone que eso debe entusiasmarme?", sentenció.

Y tuvo palabras muy duras para todos ellos asegurando que van sobrados sobre el terreno de juego: "En la segunda parte tuvieron una buena base de juego porque el balón llegaba mejor a los extremos, ya que Panamá ganaba confianza y buscaba encararlos, generando más espacios y situaciones de uno contra uno, pero ellos empeoraron. ¿Sabes qué les pasaba? Pecaban de arrogancia e ignorancia. Creían que podían superar a sus rivales simplemente porque jugaban en grandes clubes".

Según Deeney los atacantes de Inglaterra "pensaban: 'Soy más rápido que ese jugador, simplemente voy a superarlo en carrera; juego en tal club, así que soy mejor que él'".