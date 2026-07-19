¿Cuánto dura la pausa del descanso de la final del Mundial 2026? Artistas y cantantes confirmados en la ceremonia a la media parte

El Mundial 2026 llega a su desenlace final. Después de un torneo marcado por las emociones y las sorpresas, la Copa del Mundo celebra su último partido con España y Argentina en la pelea por ser las próximas campeonas del mundo. En esta ocasión, el último partido contará con un espectáculo histórico musical en el descanso que alterará de manera sustancial el desarrollo habitual del encuentro.

Un entretiempo habitual en un partido de fútbol dura, como norma general, 15 minutos. Es el tiempo estipulado para que los jugadores regresen a los vestuarios, escuchen a las indicaciones de su entrenador y recuperen energías de cara a la segunda parte. Sin embargo, la final del Mundial 2026 no será un encuentro cualquiera, así que la FIFA ha organizado un espectáculo histórico durante el descanso que alargará la duración habitual del receso entre ambas partes.

Shakira actúa durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Será un formato similar al de la Super Bowl. En un primer lugar, Shakira y Burna Boy interpretarán el himno oficial de este Mundial 2026, Dai Dai, aunque no tendrán el escenario para ellos solos. Les acompañarán Madonna, BTS y Justin Bieber, así como Gustavo Dadamel, el director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y PS22 Chorus que actuará junto a Coldplay. La duración total de los espectáculos será de 11 minutos y contará con un despliegue de luces, sonido y efectos visuales sin precedentes en un partido de fútbol.

¿Cuántos minutos dura la pausa del descanso de la final del Mundial 2026?

La FIFA, que ha estudiado una operación logística milimétrica para que todo el montaje y desmontaje se realice en tiempo récord, realizará el montaje y desmontaje del operativo en unos 6 minutos de manera aproximada, por lo que el descanso de la final del Mundial 2026 deberá tener una duración aproximada de 17 minutos, algo más de 2 minutos superior al tiempo habitual.

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En los últimos días, habían surgido informaciones que apuntaban a una duración de 30 minutos debido a las actuaciones durante el descanso, pero finalmente la FIFA no ha querido comprometer el ritmo y el desarrollo habitual del encuentro para centrar la importancia en lo realmente importante: el fútbol.