Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - ArgentinaFinal MundialAlineación EspañaAlineación ArgentinaDónde ver España - ArgentinaCeremonia MundialCuánto dura descanso MundialSlavko VincicMáximos goleadores MundialMemes España ArgentinaCuantos Mundiales tiene ArgentinaDonde se juega final MundialPantalla gigante España ArgentinaPantalla gigante BarcelonaParches MundialDinero final MundialClasificación Tour de FranciaVingegaardEtapa 16 Tour de FranciaLeo MessiHermano LamineLamine Yamal RocafondaArnold SchwarzeneggerMáximos goleadores EspañaPlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

¿Cuánto dura la pausa del descanso de la final del Mundial 2026? Artistas y cantantes confirmados en la ceremonia a la media parte

El entretiempo durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina no tendrá una duración habitual

Una imagen de la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Una imagen de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial 2026 llega a su desenlace final. Después de un torneo marcado por las emociones y las sorpresas, la Copa del Mundo celebra su último partido con España y Argentina en la pelea por ser las próximas campeonas del mundo. En esta ocasión, el último partido contará con un espectáculo histórico musical en el descanso que alterará de manera sustancial el desarrollo habitual del encuentro.

Un entretiempo habitual en un partido de fútbol dura, como norma general, 15 minutos. Es el tiempo estipulado para que los jugadores regresen a los vestuarios, escuchen a las indicaciones de su entrenador y recuperen energías de cara a la segunda parte. Sin embargo, la final del Mundial 2026 no será un encuentro cualquiera, así que la FIFA ha organizado un espectáculo histórico durante el descanso que alargará la duración habitual del receso entre ambas partes.

Shakira actúa durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, antes del partido de fútbol del Grupo A entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca .11 June 2026, Mexico, Mexico city: Shakira performs during the opening ceremony of the 2026 FIFA World Cup, ahead of the Group A soccer match between Mexico and South Africa at the Azteca Stadium (Mexico City Stadium). Photo: Tom Weller/dpa 11/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Shakira actúa durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Será un formato similar al de la Super Bowl. En un primer lugar, Shakira y Burna Boy interpretarán el himno oficial de este Mundial 2026, Dai Dai, aunque no tendrán el escenario para ellos solos. Les acompañarán MadonnaBTS y Justin Bieber, así como Gustavo Dadamel, el director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y PS22 Chorus que actuará junto a Coldplay. La duración total de los espectáculos será de 11 minutos  y contará con un despliegue de luces, sonido y efectos visuales sin precedentes en un partido de fútbol.

¿Cuántos minutos dura la pausa del descanso de la final del Mundial 2026?

La FIFA, que ha estudiado una operación logística milimétrica para que todo el montaje y desmontaje se realice en tiempo récord, realizará el montaje y desmontaje del operativo en unos 6 minutos de manera aproximada, por lo que el descanso de la final del Mundial 2026 deberá tener una duración aproximada de 17 minutos, algo más de 2 minutos superior al tiempo habitual.

Noticias relacionadas

En los últimos días, habían surgido informaciones que apuntaban a una duración de 30 minutos debido a las actuaciones durante el descanso, pero finalmente la FIFA no ha querido comprometer el ritmo y el desarrollo habitual del encuentro para centrar la importancia en lo realmente importante: el fútbol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL