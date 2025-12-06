El duelo soñado de todos los tiempos en los Mundiales entre Messi y Cristiano podría ser en cuartos

Ya se conoce el recorrido del Mundial 2026, y puede dejar alunos duelos para la posteridad. Tras el sorteo realizado en el Centro Kennedy de Washington, las selecciones ya saben su camino a la gran final del próximo mes de julio. Destaca una amenaza sobre el camino de España y Argentina, cruzadas en unos hipotéticos dieciseisavos de final si una queda primera y otra segunda de sus grupos.

Además, la primera fase empezará fuerte. Enfrentará de primeras a los mejores goleadores del mundo: el noruego Erling Haaland contra el francés Kylian Mbappé.

Su momento es esplendoroso. Los 30 goles en 24 partidos ya en estos primeros meses de la temporada del atacante francés del Real Madrid contra los 33 en 24 choques del delantero noruego del Manchester City, ante su primer Mundial en la cita que organizan de forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Ya fue campeón Mbappé, en 2018. También finalista en 2022. Le queda la revancha de aquella última final contra Argentina, perdida en los penaltis. Su choque contra Haaland es uno de los más atractivos de los 72 duelos de la primera que ya se conocen.

Porque, salvo contadas excepciones, en el primer Mundial de la historia con 48 selecciones, repartidas en doce grupos, los favoritos son más favoritos en la primera ronda. El sorteo lo puso de manifiesto. Los dos primeros de cada uno se clasificarán para las eliminatorias, más los ocho mejores terceros. Más encuentros (104 en total) y menos dimensión de los enfrentamientos iniciales.

Hasta que avancen a rondas más adelantadas y salvo que haya descuidos en la primera ronda. No lo parece en el caso de Argentina, que se medirá a Austria, Argelia y Jordania en el grupo J. Es la vigente campeona del mundo, ganadora en Qatar 2022 36 años después de México 1986, de Diego Armando Maradona a Lionel Messi, que encara su último Mundial en 2026. Nadie repite título desde 1962. Desde la Brasil de Pelé y Garrincha.

El 18 de diciembre de 2022 alcanzó de nuevo la gloria. “Lo recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creciendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que se espera de nosotros”, expresó Lionel Scaloni.

La ‘Albiceleste’ debe ser primera, como también debería serlo España en el grupo H. Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde son los adversarios en la primera fase de la actual campeona de Europa, a la que le surge, de repente, como Argentina, la inquietud de ser segunda, porque enfrentaría a las dos mejores selecciones del ránking mundial o bien el 2 de julio en Los Ángeles o bien el 3 en Miami.

Pero sólo ocurrirá bajo un condicionante ineludible: una de ellas debe ser primera de su grupo y la otra segunda.

Si ambas son primeras, como pronostican sus recorridos recientes y la diferencia sobre sus rivales, no se verían las caras hasta una hipotética final. Es un matiz más que transcendente. Y representa una presión para los dos en sus respectivos cuartetos.

El Messi - Cristiano podría ser en cuartos

Más allá hay posibilidades también relucientes en las rondas posteriores. Un Alemania-Francia en los octavos de final, por ejemplo, si ambas son primeras de sus grupos y superan la ronda anterior, o el duelo entre Cristiano Ronaldo y su Portugal contra Lionel Messi y Argentina en los cuartos, también siempre que ambos empiecen como líderes y vayan superando los escalones iniciales.

Aún en la primera fase, el duelo contra Noruega y Haaland, además de la presencia de Senegal, incomodan en el grupo a la selección francesa (el ganador de la repesca entre Bolivia, Irak y Surinam completa sus rivales); más difícil que el que les tocó en suerte a Alemania, enfrentada a Curasao, Costa de Marfil y Ecuador, o a Brasil, que rebajó al dificultad de su oponente del segundo bombo (Marruecos) con los posteriores (Haití y Escocia).

A las órdenes de Carlo Ancelotti, Brasil se enfrenta también a sí mismo, a la irregularidad que lo pone en cuestión a meses de la Copa del Mundo. Nadie ha alcanzado la gloria en el torneo de los torneos como la ‘Verdeamarela’. Pero del último hace ya 24 años, en 2002, con Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos… En 2022 en Catar sólo hubo llantos, después de la eliminación en los cuartos de final contra Croacia.

“Un entrenador como Carlo Ancelotti para Brasil es algo espectacular y fantástico. He tenido la oportunidad de verlo trabajar mucho (en el Real Madrid), le deseo lo mejor y que haga lo máximo posible para que Brasil, después de mucho tiempo, podamos volver a jugar la final de un Mundial”, proclamó el legendario Roberto Carlos, campeón en 2002, durante el sorteo.

Así quedan los grupos del Mundial 2026 / MARC CREUS

Más exigente es el grupo de Inglaterra, porque le tocaron Croacia y Luka Modric desde el segundo bombo del sorteo, además de Ghana y Panamá; México tuvo suerte, emparejada contra Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la repesca entre República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia, como también Países Bajos, frente a Japón, Túnez y Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, y Bélgica, ante la Egipto de Mohamed Salah, Irán y Nueva Zelanda.

Portugal también es favorita contra Colombia, Uzbekistán y el vencedor de la repesca de Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, al igual que Estados Unidos frente a Paraguay, Australia y el ganador de la repesca europea de Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía, pero no Canadá, porque se medirá a Suiza y quizá a Italia, si supera la eliminatoria previa, además de Catar, dirigida por Julen Lopetegui.

Los grandes duelos de la fase de grupos

BÉLGICA - EGIPTO

En el primer caso, los protagonistas serán Courtois y Salah. Bélgica y Egipto están encuadrados en el grupo G y dos viejos conocidos de la Liga Campeones volverán a verse las caras. Salah buscará venganza por las dos finales que perdió ante el Real Madrid en la máxima competición continental. En 2018 y en 2022, el Liverpool hincó la rodilla frente al conjunto blanco. Salah, entonces, lamentó un par de derrotas que alivió cuando en 2019 alzó la 'orejona' tras superar al Tottenham en la final.

Sin embargo, los enfrentamientos entre ambos están marcados por diferentes acciones. Una, en forma de lesión, la que provocó la salida prematura de Salah en la final de 2018 tras una entrada en la que Sergio Ramos lesionó al egipcio. Se fue llorando del campo y no pudo redimirse cuatro años después, cuando los dos clubes disputaron de nuevo la final.

En esa ocasión, el gran protagonista fue Courtois, que firmó un partido excelso para introducir en las vitrinas del Real Madrid su decimocuarta Liga de Campeones. Fue elegido MVP de la final tras dar un recital de paradas, incluido un mano a mano de Salah frente al belga en el minuto 83 que desesperó al egipcio y que dio el título al Real Madrid. Ahora, en un nuevo ciclo de cuatro años, Salah tendrá la oportunidad de redimirse en el torneo más importante del planeta.

BRASIL - MARRUECOS

El intento de Brasil de regresar a la élite del fútbol mundial, de ampliar su cosecha de éxitos en los Mundiales, de regenerar su dominio se topa, de entrada, con Marruecos, uno de los equipos nacionales más emergentes que ya se dejó ver en el pasado Campeonato del Mundo, en Catar 2022, donde terminó cuarta.

Carlo Ancelotti y su elenco de estrellas del que forman parte Vinicius, Rodrygo, Raphina, Militao, Estevao, entre otros muchos, son los encargados de aspirar al sextete y elevar la autoridad que obtuvo en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, su último gran torneo y dejar atrás el cúmulo de sinsabores de los eventos recientes, especialmente la Copa América del 2024

WASHINGTON (United States), 05/12/2025.- General view of the stage during the draw for Pot 1 during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/SHAWN THEW / SHAWN THEW / EFE

Marruecos es una selección al alza, el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Campeonato del Mundo, verdugo de España en Catar e intratables, con pleno de victorias, en la fase de clasificación hacia el Mundial. Liderado por Achraf Hakimi, la repercusión de sus jugadores ha crecido desde hace cuatro años. Brahim Díaz, Sofyan Amrabat, Amine Zouhzouh, Youssef En Nesyri eo el portero Bono, son algunos del combinado de Walid Regragui.

De hecho, el conjunto africano ganó a Brasil en el último cara a cara, el encuentro amistoso de marzo del 2023 (2-1). Fue el único triunfo entre ambos de la selección africana. los otros dos choques, amistosos, terminaron con victorias de Brasil.

ESPAÑA - URUGUAY

La condición de favorito con la que España apunta en el Mundial 2026 se topa, de entrada, con el combinado uruguayo, lejos de aquél equipo batallador que alcanzaba habitualmente los tramos decisivos de los grandes eventos y que, actualmente, presa de su menor talento, está condicionada por la regeneración que pretende su técnico, el argentino Marcelo Bielsa que afrontará su tercera experiencia mundialista.

En un cuarteto que completan Arabia Saudí y Cabo Verde solo Uruguay asoma como principal obstáculo por el primer puesto del Grupo H. Uruguay es, sobre todo, Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid que ya coincidió con España en la fase de grupos del Mundial de Italia 1990 en un cara a cara que acabó sin goles.

Nada tiene que ver la situación aquella con la actual donde España es un país consolidado en la cima y que acude a Estados Unidos, Canadá y México 2026 como una de las mejores selecciones, campeona de Europa vigente y sin conocer la derrota desde hace 31 partidos. El combinado celeste superó las eliminatorias sudamericanas en medio de dudas y altibajos.

Ronald Araújo, Jose María Giménez, Manuel Ugarte o Rodrigo Bentancur forman parte también del plantel habitual de Uruguay que nunca ha podido ganar a España.

Las tres veces que España y Uruguay se han medido en partido oficial, dos en Mundiales, la roja nunca ha perdido. En la edición de 1950 empataron a dos tantos y en 1990 hubo empate sin goles. El más reciente fue en la Copa Confederaciones del 2013 y el combinado dirigido entonces por Vicente Del Bosque ganó por 2-1.

El seleccionador española habló con TVE tras el sorteo del Mundial de EEUU, México y Canadá / Sefutbol

PORTUGAL - COLOMBIA

Cristiano Ronaldo se reencuentra con James Rodríguez con el que compartió vivencias y triunfos en el Real Madrid. Pero es Luis Díaz, flamante refuerzo desde esta temporada del Bayern Múnich, el líder que mejor representa al combinado cafetero que protagonizará uno de los grandes duelos de la fase de grupos del Mundial contra Portugal, ambos cabezas relevantes del Grupo K que completan Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

La selección sudamericana regresa a la fase final de un Mundial después de ocho años y con ambición después de su buen recorrido en la fase de clasificación. Obtuvo su boleto con una jornada de anticipación y solo por detrás de Argentina y Ecuador. Con una mezcla de veteranos y jóvenes y bajo la tutela del seleccionador Néstor Lorenzo, cuenta con jugadores con cierto renombre como Santiago Arias, johan Mojica, Davinson Sánchez, Yáser Asprilla, John Cordoba o el propio James, en puertas de su última gran cita. Todos bajo el ala de Luis Díaz, la estrella colombiana.

Es el combinado cafetero el principal obstáculo por el liderato del grupo de Portugal en el último baile de Cristiano Ronaldo. A sus 40 años el exjugador del Real madrid, empeñado en alcanzar los 1000 goles como profesional, forma parte de una espléndida generación que ve en el Mundial 2026 una gran ocasión. Después de ganar la Liga de Naciones a España, apunta a logros mejores tal y como exige un plantel, dirigido por el español Roberto Martínez, con futbolistas de la talla de Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Rafael Leao, Pedro Neto, Ruben Dias, Nuno Mendes.. entre otros muchos.

Un duelo inédito en la historia de los Mundiales y que como precedente único tiene un encuentro amistoso en Ginebra, Suiza, en el 2014, con triunfo por 1-0 del combinado europeo.

INGLATERRA - CROACIA

Con el recuerdo de aquella semifinal de Rusia 2018, de triste recuerdo para el combinado inglés, que hasta entonces había tenido un trayecto impecable por la competición, Estados Unidos, México y Canadá 2026 apuntan a un nuevo reencuentro contra Croacia en el último servicio de Luka Modric con su equipo nacional.

El centrocampista ahora en el Milan ha apurado todo lo posible para llegar a esta fase final. Será el quinto Mundial del exjugador del Real Madrid que no se perdió las ediciones de alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La final del 2018, donde fue subcampeón tras perder contra Francia y ganó el Balón de Plata como segundo mejor jugador del torneo y el de Catar, tercero en el podio y Balón de Bronce en el evento, ensalzan el trayecto de un futbolista ejemplar que vuelve a cruzarse en el camino de Inglaterra.

Modric se topa con Jude Bellingham entre otros. Pero ahora en la fase de grupos, en uno de los eventos de más lustre de este primer tramo mundialista. Inglaterra y Croacia han jugado en seis ocasiones. Seis ganó el equipo inglés y el balcánico solo tres. Pero en la memoria, la revancha de aquél 2018, cuando Ivan Perisic, en el 68 y Mario Mandzukic, en la prórroga, remontaron el tanto inicial de Kieran Trippìer. El conjunto inglés jugó por el tercer puesto ante Bélgica.

Trump a su llegada al sorteo del Mundial de Fútbol / EFE

Ahora, con el alemán Thomas Tuchel al mando vuelve a enfilar una fase final otra vez con la condición de favorito. Es una de las selecciones con más repercusión el inglés que nunca, a excepción de cuando fue anfitrión en 1966, cumple con las expectativas. Liderado por Harry Kane, con jugadores del orden de Phil Foden, Bellingham, Declan Rice, entre otros muchos, irrumpe en la competición otra vez como candidato.

FRANCIA - NORUEGA

La frágil historia de Noruega en las grandes citas le condenó en el sorteo a pesar de la impecable fase de grupos que realizó en busca de su cuarta fase final en un Mundial, la primera desde 1998. Los vikingos nunca han superado los octavos que lograron en Francia 1938 y en Francia 1998. En Estados Unidos 1994 cayeron en la fase de grupos.

De la mano de Erling Haaland y con una gran generación eran el rival a temer en la configuaración de los grupos. Cayó en el Grupo I con Francia, Senegal y el ganador de la Repesca Internacional 2 que conforman Bolivia, Surinam o Irak.

Todo lo contrario que Francia, campeona en dos ocasiones y finalista, además, en el último mundial, superado por Argentina en la final. Ganó en Francia 1998 y en Rusia 2018. El cara a cara contra Noruega será el duelo más esperado de la primera fase de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Mbappé-Haaland, el gran duelo del 'morbo' en el Mundial / Agencias

Será el duelo entre Kylian Mbappe y Erling Haaland, los principales argumentos de cada selección, los atacantes que rivalizan por acumular más goles en cada temporada. El atacante del Manchester City ha llevado a noruega a lo alto del Viejo Continente en cuanto a consideración. Se perdió los Mundiales anteriores y su repercusión ha sido menor. Pero mira a la cara al jugador del Real Madrid, Mbappe que ha enfilado una notable aceleración de cara a portería, la misma que le disparó en el París Saint Germain y antes en el Mónaco.

Pero el Francia y Noruega va más allá. Ya han jugado en quince ocasiones entre oficiales y amistosos. El combinado de Didier Deschamps ha ganado siete y Noruega cuatro. Firmaron tablas en otros tantos.

Uno de los más recordados y reciente fue el de mayo del 2014, cuando Francia goleó por 4-0. No estaba haaland entonces. Ni Martin Odegaard ni Alexander Sorloth otros de los baluartes escandinavos. En Francia se caen los grandes jugadores, internacionales, Bradley Barcola, Ousmane Dembelé, Marcus Thuram, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, William Saliba...en la decimosexta fase final de un Mundial, como favorito.