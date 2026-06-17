Duelo al gol por la Bota de Oro del Mundial: Mbappé y Haaland arrancan con dobletes

Mbappé contra Haaland; Haaland contra Mbappé. Con el permiso de Harry Kane, Lamine Yamal, Leo Messi y compañía, porque esto es muy largo y el Mundial no ha hecho más que comenzar. Lo que está claro es que al actual Bota de Oro del Mundial le ha salido un durísimo competidor. Erling Haaland, de 25 años, se perdió la cita de Catar porque Noruega se quedó a las puertas, pero la espera ha valido la pena porque el 'cyborg' debutó la pasada medianoche a lo grande frente a Irak. Dos goles para contribuir decisivamente a la goleada (1-4) a Irak y contestar, de esta manera, los dos goles que horas antes le había endosado el francés Kylian Mbappé a Senegal (3-1).

Con el gol entre ceja y ceja

Promete ser un duelo al gol espectacular y habrá que ver quien más se apunta. Pero seguramente, son dos de los más firmes candidatos a máximo realizador del Mundial. Mbappé tiene la ventaja de jugar en una de las selecciones aspirantes al título, y por tanto, a llegar más lejos. Noruega no está en el grupo de favoritos, por con el hambre insaciable de Haaland todo es posible.

Hace cuatro años, Mbappé recibió la Bota de Oro con la cara triste y compungida de quien acababa de perder la final de un Mundial. La Argentina de Leo Messi le había quitado el sueño a Francia de repetir la conquista de Rusia'2018. No obstante, los 8 goles marcados en 7 partidos por el parisino no se los quitó nadie.

Mbappé anotó un doblete ante Senegal / EFE

Erling Braut Haaland, quien se ha escrito el apellido materno primero en honor a su progenitora, lo tuvo que ver en casa. Ahora, está sobre un terreno de juego y sus ganas y la insaciable voracidad traspasan incluso las pantallas televisivas. Presiona de principio a fin, grita al cielo cuando una decisión arbitral es en su contra, anima a los defensas a subir en el añadido de un partido que ya está ganado... es todo un espectáculo.

Kylian Mbappé, por su parte, también está motivado tras una decepcionante temporada en el Real Madrid, que, eso sí, no le ha impedido ser el 'pichichi' de LaLiga con 25 dianas en 31 partidos y un total de 42 goles en 44 encuentros con los blancos.

Erling Braut Haaland debutó en un Mundial por todo lo alto / @nff_landslag

Erling Haaland no se quedó atrás con el Manchester City. El noruego fue el máximo goleador de la Premier League, con 27 tantos en 35 partidos. Y en el total de la temporada firmó 38 goles en 52 encuentros. Ambos llegan al Mundial, por lo tanto, con las máximas ganas de seguir cantando goles.

Dortmund (Germany), 10/07/2024.- England captain Harry Kane celebrates at the end of the UEFA EURO 2024 semi-finals soccer match between Netherlands and England, in Dortmund, Germany, 10 July 2024. England won 2-1 (Alemania, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI. seleccion paises bajos . seleccion inglaterra. eurocopa 2024 alemania . seleccion paises bajos . seleccion inglaterra. semifinal. signal iduna park / GEORGI LICOVSKI / EFE

Harry Kane entra en liza

Pero el indiscutible goleador de la temporada de clubes ha sido Harry Kane, la impresionante cifra de 61 goles en 51 partidos en la Bundesliga con el Bayern de Múnich.

El londinense debuta este miércoles a las 22.00 horas en el Inglaterra-Croacia que se disputará en Dallas y cerrará la primera jornada del Mundial. ¿Será capaz de firmar también un doblete? ¿Incluso más?