Las dudas de Ancelotti, a diez días del debut en el Mundial

Brasil llega al Mundial con los deberes por hacer. Y Carlo Ancelotti, que cogió las riendas de la Seleção hace un año, aún no tiene claro qué dibujo táctico presentará su equipo para el debut ante Marruecos, que tendrá lugar la noche del sábado día 13.

“Se me pasa por la cabeza la posibilidad de cambiar el equipo, de cambiar la estrategia”, reconoció el técnico italiano el domingo en Maracaná, después del primer encuentro de preparación. A pesar de la goleada (6-2) ante Panamá, la Canarinha presentó muchas grietas en el primer tiempo cuando estaban los titulares en el campo, con excepción de la 'dupla' de centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães, que se habían enfrentado el día anterior en la final de la Champions League en Budapest.

Raphinha, listo para el Mundial con Brasil / EFE

Carletto insistió con su 4-2-4, con solo dos centrocampistas de oficio, Casemiro y Bruno Guimarães, y con el excolchonero Matheus Cunha, ahora en el Manchester United, recomponiendo el centro del campo. El resultado fue un equipo que se rompió y con las líneas muy separadas. Panamá llegó incluso a tener más porcentaje de posesión, lo que encendió todas las alarmas.

Con el carrusel de cambios, Brasil mejoró cuando acabó jugando con Casemiro y dos centrocampistas más: Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo). Con más efectivos en la medular, los canarinhos se hicieron con el control absoluto del encuentro.

“Creo que el partido que hicimos en la segunda parte me genera más dudas. Eso, para mí, es bueno. Es importante tener dudas positivas, por eso estamos haciendo estos encuentros de preparación”, apuntó Carletto de forma pragmática.

Un centro del campo sin talento

Desde su llegada a la Seleção, el extécnico del Real Madrid siempre ha apostado por la pegada y por las transiciones rápidas, porque, según su diagnóstico, a Brasil le faltan centrocampistas de jerarquía (algo que obviamente no ha verbalizado), pero que, en cambio, disfruta de un ramillete de delanteros con una calidad y profundidad que no se encuentran en otras selecciones.

Las lesiones, sin embargo, han mermado el potencial ofensivo de la Canarinha, que se ha quedado sin dos delanteros que iban a ser titulares en el cuarteto ofensivo del Mundial: primero se cayó Rodrygo, que en marzo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha, y luego fue Estevão, que jugando con el Chelsea se rompió el tendón de la corva derecha.

Estevão se lesionó contra el Manchester United y no estará en el Mundial / John Walton/PA Wire/dpa

Ancelotti justifica la elección por los actuales titulares y argumenta que cuando Brasil no tiene el balón el dibujo acaba convirtiéndose en un 4-4-2, con Matheus Cunha y Luiz Henrique bajando al medio del campo y dejando a Vinícius Jr. y Raphinha como las referencias ofensivas.

El camino natural, sin embargo, es dar más consistencia y equilibrio al juego y sacrificar uno de los integrantes del póker de delanteros. El que puede acabar siendo sacrificado es Matheus Cunha, porque Vinícius Jr. y Raphinha son intocables, y Luiz Henrique es el extremo derecho más confiable, con Rayan esperando su oportunidad.

Brasil desembarcó en Nueva Jersey este martes y ya se entrena de cara al segundo, y definitivo, test. Este sábado se desplazará a Cleveland para medirse a Egipto. Entonces, quedará disipado si Carletto rectifica o si afronta el Mundial a tumba abierta.

“Sigo pensando que tengo una buena lista, que me genera dudas. Entonces, con tranquilidad, con calma, al final tomaremos la decisión correcta. De una cosa estoy seguro: que habrá once en el campo en el primer partido”,afirmó el técnico con tono socarrón