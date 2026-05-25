Cuando Drogba logró lo que ningún político pudo: “Les suplicamos de rodillas: dejen de disparar sus armas”

Didier Drogba (Abiyán, Costa de Marfil, 1978) fue uno de esos futbolistas que mostró por toda Europa su orgullo de ser africano. Su puerta a una vida mejor la abrió el fútbol, aunque lejos de su querida Costa de Marfil.

Con solo 5 años se fue a Francia a vivir con su tío, Michel Goba, un futbolista profesional que jugaba allí, donde creció y se formó. Dunkerque, Vannes, Levallois, Le Mans, Guingamp... y Marsella. Allí explotó y le cambió definitivamente la vida.

En 2004, el Chelsea pagó casi 40 millones de euros para llevárselo a la Premier League. Una auténtica pasta para la época, pero Drogba la valía. Potencia, fuerza y una definición letal definían al que fue uno de los delanteros más voraces de aquellos tiempos.

Didier Drogba conquistó la Copa de Europa con el Chelsea en 2012 / Chelsea FC

Y aunque pudo representar a Francia, nunca dudó en que quería defender a su querida Costa de Marfil, aunque aquello supusiera renunciar a poder ganar torneos tan importantes como un Mundial o una Eurocopa. "Ni Francia ni ningún otro país en el mundo podría haberme hecho renunciar a mi tierra", aseguró en alguna ocasión.

Didier Drogba, mucho más que un futbolista en Costa de Marfil / EFE

Drogba jugó 105 partidos y marcó 65 goles con la selección absoluta de Costa de Marfil entre 2002 y 2014, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los 'Elefantes'. Participó en tres Mundiales de forma consecutiva, 2006, 2010 y 2014, pero le faltó tocar metal de manera colectiva, aunque fue dos veces elegido Futbolista Africano del Año (2006 y 2009). Sin embargo, todo aquello no se puede comparar con lo que logró fuera del campo.

Alto al fuego

Su país, Costa de Marfil, estaba dividido en dos bandos: el sur, controlado por el gobierno, y el norte, en manos de fuerzas rebeldes. Una guerra civil castigaba al país desde 2002 y en 2005, año previo al Mundial de Alemania, las tensiones se reactivaron. Un poco ajenos a la crudeza que se vivía en África, por lo menos a nivel geográfico, los integrantes de la generación dorada del fútbol marfileño acababan de lograr un hito histórico: clasificarse por primera vez para un Mundial, el de 2006. Fue entonces cuando Drogba decidió usar todo su poder para cambiar la historia.

Líder de aquel grupo de leyendas, los reunió a todos, encendieron las cámaras y, arrodillado, lanzó su mensaje al pueblo: "Hombres y mujeres de Costa de Marfil. Desde el norte, el sur, el centro y el oeste, demostramos hoy que todos los marfileños pueden coexistir y celebrar juntos con un objetivo compartido: clasificarse para la Copa del Mundo. Les prometimos que las celebraciones unirían a la gente; hoy les suplicamos de rodillas. El único país en África con tanta riqueza no debe caer en la guerra. Por favor, dejen las armas y celebren elecciones. Queremos divertirnos, así que dejad de disparar vuestras armas", expresó.

El poder del fútbol

No era un político, era algo mucho más fuerte: Drogba, el mejor futbolista de la historia del país, pidiendo a un país entero poner fin a una desgracia con miles y miles de víctimas. El mensaje se emitió en todo Costa de Marfil. Y aunque no fue un tratado firmado ni una paz definitiva, sí resultó ser un alto el fuego simbólico. Durante días, no se oían balas. La selección se convirtió en un símbolo de orgullo, de todos.

Didier Drogba, líder de la generación dorada de Costa de Marfil / -

Meses después, ese espíritu se materializó en un gesto cargado de significado: la selección disputó un partido en Bouaké, ciudad controlada por los rebeldes, en el que no hubo problemas. Con el tiempo, la guerra en Costa de Marfil encontró caminos más formales hacia la paz, pero aquel episodio liderado por Drogba quedó grabado como un punto de inflexión en aquel conflicto.

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