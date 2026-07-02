El drama de Orlando Gill, el héroe de Paraguay: "No teníamos ni para comer"

Una de las grandes sorpresas de este Mundial ha sido la eliminación de Alemania tras perder ante Paraguay en penaltis. El conjunto de Gustavo Alfaro dio la sorpresa en parte gracias al joven portero, Orlando Gill, el 'culpable' de parar dos penaltis y tumbar al equipo de Nagelsmann en la tanda decisiva de los dieciseisavos.

El joven arquero no era muy conocido al arrancar el torneo. Durante el clasificatorio del Mundial, el guardameta que tuvo más presencia en la 'Albirroja' había sido Roberto Fernández. Sin embargo, Alfaro decidió darle la confianza en el Mundial.

Tras hacer historia, su mujer Melissa Ávalos agradeció todos los sacrificios personales que hizo antes del éxito mundialista. Su pareja reveló en redes sociales que vivieron una severa crisis económica familiar, y para poder salir adelante, el guardameta tuvo que vender todas sus pertenencias personales y camisetas de fútbol.

La salud de su hijo recién nacido, Lautaro Daniel, obligó al guardameta a tomar medidas desesperadas mientras militaba en un club modesto de Paraguay. "Dos años atrás no teníamos ni para comer y hoy, gracias a Dios, tenemos hasta para compartir", relató Melissa.

"Lo vendió todo"

Para costear el tratamiento de su hijo, Gill vendió sus botines, la indumentaria de su equipo y hasta la camiseta de la Sub-20, renunciando a un recuerdo invaluable. El crudo momento fue resumido a la perfección por su pareja en las redes sociales: "¡Literalmente vendió todo!".

Ávalos publicó una foto junto a Gill y a su hijo, donde en el pie de foto explicó cómo vivió esa victoria: "Es una verdadera locura todo lo que estamos viviendo. ¡¡Aún no logro asimilar que, después de tantas críticas y mensajes malos que recibimos, tanto él como yo hoy estamos viviendo esta felicidad!!".

Melissa ha respondido de forma contundente en sus redes sociales a las críticas recibidas tras convertirse en el centro de atención debido a su exposición durante el Mundial. El foco de las críticas se centró principalmente en su apariencia, recibiendo mensajes en los que algunos usuarios le exigían cuidar más su imagen pública. Una seguidora le escribió: "Meli, te amamos, pero por favor, arréglate para ir a la cancha. Eres la pareja de nuestro ídolo, ve más linda y busca asesoría".

Ante esto, Melissa utilizó las historias de su cuenta de Instagram para zanjar la polémica con un mensaje directo: "No se estresen en ser malas personas. Quizás esta persona tenga razón y no me arreglo demasiado, ni soy lo más lindo de este mundo. Soy madre de un bebé y cuido de mi madre enferma; en este momento, mis prioridades son otras".

Para finalizar, en su post mostraba el vínculo tan unido que ha construido con su familia: "Los tres: Orlando, Lauti y yo; así siempre nos van a encontrar juntos, unidos, con mucho amor.. ¡Felicidades, amor de mi vida! Gracias por dejar la vida por todo un país, gracias por la garra y el empeño y, sobre todo, muchas gracias porque no dejas que las malas personas y las críticas malas te hagan mal. Gracias por no dejar caer la toalla. TE AMO Y TE BENDIGO; como esposa estoy más que orgullosa y feliz", concluía Ávalos.