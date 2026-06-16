El drama de Neymar Jr. se prolonga: está descartado para la fase de grupos

¿Por qué Carlo Ancelotti convocó a Neymar Jr.? Se cuestiona la prensa brasileña. La pregunta procede. El técnico italiano se ha pasado los doce meses que lleva en el cargo repitiendo hasta la saciedad que no convocaría a ningún futbolista que no estuviera en condiciones físicas para actuar en el primer partido de la Copa del Mundo.

Pues bien, tras el fallido estreno contra Marruecos, en el que la Canarinha empató 1-1 y gracias, la madrugada del viernes al sábado se enfrentará en Filadelfia a Haití, que en teoría es la Cenicienta del Grupo C, y la madrugada del 24 al 25 de junio cerrará su participación en la primera fase jugando contra Escocia, en Miami. En ninguno de los tres encuentros estará Neymar Jr.

Su lesión muscular en los gemelos de la pierna derecha, que en principio era solo un edema y después se transformó en una ruptura de nivel dos, lo dejará en el dique seco durante, como mínimo, seis semanas.

Ney se rompió el domingo 17 de mayo, un día antes de la convocatoria final de Ancelotti, jugando con el Santos, que perdió 0-3 contra el Coritiba en partido correspondiente al Brasileirão 2026.

La Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se está mostrando muy opaca con relación al real estado físico del 'craque'. El médico Rodrigo Lasmar hizo una comparecencia sin preguntas en los primeros días de concentración aún en la Granja Comary, en Teresópolis (Estados Unidos). Desde entonces, nadie más ha dado la cara: solo comunicados vagos y sin entrar en ningún tipo de detalle, y Ancelotti tirando balones fuera en sus ruedas de prensa.

Este lunes, Neymar Jr. hizo una ecografía en un centro médico de Nueva Jersey, la segunda que realiza en territorio estadounidense, para comprobar cómo iba el proceso de cicatrización. En principio, estaba previsto que se entrenara con el grupo por primera vez desde que se concentró el día 27 de mayo. No ocurrió.

Este martes, por fin, ha pisado el césped y ha realizado parte del entrenamiento con el resto de convocados. En teoría tiene el alta médica y, a partir de ahora, tiene que coger fondo físico para estar apto para jugar algunos minutos. Por eso, no jugará los dos próximos compromisos de la Canarinha.

Si no ocurre ningún contratiempo, su debut podría producirse en el primer cruce, en los 1/16 de final, cuando ya no hay margen para el error: si uno falla, se va para casa.

La presencia de Neymar Jr. en el entrenamiento de Brasil no ha rebajado la tensión que rodea al equipo de Carlo Ancelotti, después de su decepcionante partido contra Marruecos. El ambiente está muy enrarecido.

La CBF no sacó a ningún jugador en rueda de prensa el lunes y, este martes, le tocó al lateral Douglas Santos (Zenit), un soldado raso sin ningún tipo de patente, que dijo que estaba encantado de correr y sacrificarse por Vinícius Jr., con quien comparte lado izquierdo y la misma agencia de representación. Los pesos pesados del vestuario no dieron la cara.

Mientras, la prensa y la 'torcida' piden la entrada de Endrick en el eje del ataque, cuando para el técnico italiano es la tercera opción en la posición de delantero centro por detrás de Igor Thiago, que muy probablemente pierda la titularidad tras su nefasto partido contra Marruecos, y Matheus Cunha.

Hoy todos tienen claro en Brasil que Neymar Jr. tendrá un papel testimonial o residual. Que Carletto se lo haya llevado al Mundial es un premio a los servicios prestados a lo largo de su carrera. Deportivamente, ya no marca las diferencias y no será él que sacará del pozo a una Seleção con calidad limitada, mal convocada y mal alineada.