La primera gran polémica del Mundial: el penalti no pitado a Mbappé

Francia se estrenó en la Copa del Mundo 2026 midiéndose a Senegal en un partido que, en su primera parte, tuvo de todo menos goles. Y gran culpa de ello la tuvo una ofensiva gala dispuesta por Didier Deschamps con muchas figuras, pero pocos circuitos de juego.

Dembélé, Olise, Doué y Kylian Mbappé suenan, a priori, muy amenazantes ante una Senegal que salió con sus armas -Mané, Nico Jackson o Pape Gueye-. Pero los 'Bleus' fueron apenas una sombra, incapaces de generar peligro real... todo escenificado en el tétrico primer tiempo de Mbappé.

Los datos de la primera parte para el delantero del Real Madrid fueron terroríficos. Ya no solo es que no generó ninguna clase de peligro para la portería de un Mendy que apenas tuvo acción. Ni disparos totales, ni a puerta, ni bloqueados. Nada. Pero es que además, el capitán galo tampoco tuvo suerte en ninguna de las jugadas individuales que intentó.

Múltiples pérdidas... y polémica

De las 14 veces que Mbappé recibió la pelota intentando encarar a la defensa senegalesa, Kylian perdió la posesión siete de ellas. O lo que es lo mismo: falló la mitad de las posesiones ofensivas que tuvo.

Un drama absoluto que se vio reflejado en el ataque de una Francia incapaz de incomodar a la zaga africana, misma que sí tuvo el gol en sus botas en la última jugada de la primera parte, fallando Sarr con un remate casi dentro del área pequeña.

De hecho, la otra gran acción de peligro senegalesa, un remate de zurda de Nico Jackson que entre el palo derecho y Maignan terminaron enviando al córner, la recuperación de los 'Leones de Teranga' llegó por cortesía de... una pérdida de Mbappé.

Para la segunda parte, Kylian volvió a tener poca fortuna. Una jugada por banda derecha lo tuvo a él como protagonista, regateando a un Mané dentro del área que no tuvo más remedio que buscar cortarle con falta. El contacto, dentro del área, parecía claro para penalti.

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Sin embargo, el colegiado Alireza Faghani tomó una polémica decisión: no sancionar penalti a pesar de que el VAR llamó para revisarlo. El '10' seguía desesperado, con un Mendy que detuvo su primer intento a portería, pero encontró revancha: Olise filtró un pase fenomenal que el ariete merengue solo tuvo que definir con pierna derecha para el 1-0.