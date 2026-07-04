Drama para Marruecos: Saibari se lesiona ante Canadá

Malas noticias para Marruecos. Y, además, de las que afectan directamente al rendimiento del combinado marroaquí. Apenas se habían disputado veinte minutos del duelo de octavos de final ante Canadá cuando Ismael Saibari tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión.

El atacante del Bayern de Múnich, nacido en Terrassa, sintió unas molestias tras un sprint y una pugna con e defensor en una acción ofensiva que acabó anulada por fuera de juego. Aunque intentó continuar durante unos instantes, terminó echándose al césped y pidió el cambio, dejando su lugar a Soufiane Rahimi.

La lesión supone un duro golpe para la selección marroquí, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes en este Mundial. Saibari había sido una de las grandes referencias ofensivas del combinado marroquí, firmando actuaciones decisivas y confirmando el gran momento de forma que ya había mostrado durante la temporada.

De hecho, el delantero había anotado tres goles en el torneo, siendo totalmente decisivo en la fase de grupos.

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Ya en el banquillo, las cámaras captaron a Saibari completamente abatido, con gesto serio y visiblemente afectado por la lesión, consciente de que podría perderse lo que resta de Mundial. A la espera de las pruebas médicas, su presencia en unos hipotéticos cuartos de final queda, por ahora, en seria duda si Marruecos logra superar a Canadá.