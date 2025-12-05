Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 por TV, gratis y en directo en España

El Mundial de 2026 se dispone a vivir una de sus jornadas clave. Hoy viernes 5 de diciembre tiene lugar el esperado sorteo de la fase de grupos, en el que los 48 combinados clasificados para esta edición, entre ellos, la selección española descubrirán a sus primeros rivales en el camino hacia el trofeo más deseado del planeta fútbol.

Por primera vez en la historia, una Copa del Mundo reunirá a tantos participantes, un aumento que ha obligado a rediseñar el formato tradicional del torneo.

La fase de grupos estará compuesta por 12 grupos de 4 selecciones cada uno, mientras que la fase eliminatoria incorporará una ronda extra: los dieciseisavos de final.

El mecanismo del sorteo repartirá a las selecciones en cuatro bombos distintos. España, fiel a su cita con el Mundial, partirá en el bombo 1 junto a Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y las anfitrionas Estados Unidos, Canadá y México.

Una vez queden definidos los grupos, la FIFA aguardará hasta el sábado 6 de diciembre, a las 17:00 horas (CET), para hacer público el calendario completo de la competición, con la sede y el horario de cada encuentro.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Así quedan los bombos del Mundial 2026 / Marc Creus

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 y dónde se celebra?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se celebrar el viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas (CET) en Washington, Estados Unidos.

La gala se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy y contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El sorteo del Mundial 2026 contará con algunos condicionantes / EFE

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 gratis por TV y online?

En España, el sorteo del Mundial 2026 se puede seguir hoy de forma gratuita en televisión a través de La 1 y, en streaming, mediante la plataforma RTVE Play.

También lo ofrece en abierto la plataforma DAZN previo registro y la web de la FIFA.

Además, en SPORT te ofreceremos un seguimiento en directo minuto a minuto del sorteo, así como toda la información y el análisis detallado de los cruces que deje el bombo.