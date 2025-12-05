FÚTBOL
Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 por TV, gratis y en directo en España
A qué hora empieza el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, canal de TV y cómo ver en directo y online los rivales de España
Sorteo del Mundial 2026, en directo hoy: bombos, grupos y rivales de España en vivo
El Mundial de 2026 se dispone a vivir una de sus jornadas clave. Hoy viernes 5 de diciembre tiene lugar el esperado sorteo de la fase de grupos, en el que los 48 combinados clasificados para esta edición, entre ellos, la selección española descubrirán a sus primeros rivales en el camino hacia el trofeo más deseado del planeta fútbol.
Por primera vez en la historia, una Copa del Mundo reunirá a tantos participantes, un aumento que ha obligado a rediseñar el formato tradicional del torneo.
La fase de grupos estará compuesta por 12 grupos de 4 selecciones cada uno, mientras que la fase eliminatoria incorporará una ronda extra: los dieciseisavos de final.
El mecanismo del sorteo repartirá a las selecciones en cuatro bombos distintos. España, fiel a su cita con el Mundial, partirá en el bombo 1 junto a Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y las anfitrionas Estados Unidos, Canadá y México.
Una vez queden definidos los grupos, la FIFA aguardará hasta el sábado 6 de diciembre, a las 17:00 horas (CET), para hacer público el calendario completo de la competición, con la sede y el horario de cada encuentro.
Bombos del sorteo del Mundial 2026
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 y dónde se celebra?
El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se celebrar el viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas (CET) en Washington, Estados Unidos.
La gala se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy y contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 gratis por TV y online?
En España, el sorteo del Mundial 2026 se puede seguir hoy de forma gratuita en televisión a través de La 1 y, en streaming, mediante la plataforma RTVE Play.
También lo ofrece en abierto la plataforma DAZN previo registro y la web de la FIFA.
Además, en SPORT te ofreceremos un seguimiento en directo minuto a minuto del sorteo, así como toda la información y el análisis detallado de los cruces que deje el bombo.
- Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona
- La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça
- El drama del Wolverhampton, el equipo que mueve Jorge Mendes: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- Vía libre para el Barça por Schlotterbeck, el central preferido por Flick
- Manu Carreño no se corta y señala las diferencias entre Barça y Real Madrid: 'Hansi Flick impone su idea; en el club blanco mandan los jugadores
- Sergi Altimira: 'Aún soy más culé que bético, pero este club te atrapa y aprendes a quererlo
- Dro empezó a volar: 'Es la primera vez que fue él, si gana confianza le irá muy bien