Dónde ver la repesca del Mundial 2026 hoy por TV, online y en directo

El Mundial 2026 se prepara para conocer a su elenco final de participantes. Este martes 31 de marzo, los aspirantes a los seis billetes en juego hacia la cita de Estados Unidos, Canadá y México gastarán su última bala en busca del sueño mundialista.

Esta ronda previa hacia la Copa del Mundo cuenta con dos caminos diferenciados. La mayor parte del pastel corresponde para las selecciones UEFA, que cuentan con hasta 4 billetes en esta última oportunidad que se jugarán a partir de las 20:45 horas (CET), mientras que el resto de confederaciones deben pugnar por las dos plazas restantes.

Entre los países que salen a escena por la vía UEFA destaca la cuatro veces campeona del mundo Italia, que medirá sus fuerzas ante Bosnia y Herzegovina con la volundad de no quedar fuera del Mundial por tercera edición consecutiva. En la vía internacional, las previamente clasificadas RD Congo e Irak se jugarán sus respectivos billetes ante Jamaica y Bolivia a las 23:00 horas (CET) y las 5:00 horas (CET) respectivamente.

Italia, una de las protagonistas en la repesca para el Mundial 2026 / Europa Press

¿Dónde ver la repesca para el Mundial 2026 hoy por TV y online?

En España, los cuatro partidos de la repesca europea se podrán ver online y en streaming a través de UEFA TV. La plataforma ofrecerá todos los partidos y la última hora de los encuentros que decidirán a los cuatro clasificados de la UEFA para el Mundial 2026.

Respecto a la repesca internacional, tanto el RD Congo-Jamaica como el Irak-Bolivia se podrán ver gratis por TV y en directo a través de DAZN, tanto en su plataforma como a través de DAZN App Gratis. Otra opción alternativa es la plataforma FIFA+.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la repesca para el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como el mejor resumen de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.