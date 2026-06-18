Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV, en directo y online desde España

El Mundial 2026, en marcha desde el pasado jueves 11 de junio, da paso a su segunda jornada a partir del jueves 18. Desde SPORT, te contamos dónde ver todos los partidos del torneo intercontinental por TV, online y en directo en España, además de las opciones gratis y en abierto.

El partido entre México y Sudáfrica, que se disputó en el Estadio Azteca y se saldó con un 2-0 a favor de los anfitriones, dio el pistoletazo de salida a la edición de la Copa del Mundo más multitudinaria de la historia, que se extenderá hasta el próximo domingo 19 de julio con la disputa del partido que coronará al nuevo campeón.

A lo largo de las próximas semanas, 48 selecciones se darán cita en Estados Unidos, Canadá y México en busca del trofeo más codiciado del mundo del fútbol. Selecciones de la talla de España, Portugal, Francia, Alemania, Argentina o Brasil parten como grandes favoritas, pero cualquier combinado que logre superar el corte de la fase de grupos puede dar la sorpresa en las rondas eliminatorias a partido único.

Leo Messi fue el gran héroe de Argentina ante Argelia / Europa Press

España, que ya sabe lo que es ganar un Mundial, inició su camino hacia la segunda con un decepcionante empate contra Cabo Verde (0-0). Este tropiezo inicial deja a 'La Roja' sin margen de error de cara al objetivo de terminar como líder de grupo y conseguir una posición más favorable en el cuadro final.

España tuvo un hueso duro de roer con Cabo Verde / Lavandeira jr / EFE

¿Dónde ver por TV y online todos los partidos del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

¿Cómo ver el Mundial 2026 gratis y en abierto desde España?

En España, un número significativo de partidos del Mundial de Clubes se podrán ver gratis y en abierto a través de La 1 y online en RTVE Play. El ente público ofrecerá 17 de los 72 encuentros que componen la fase de grupos, además de los cruces más destacados en las rondas eliminatorias y todos los partidos que dispute la selección española. Estos son los partidos de fase de grupos que se emitirán en abierto:

Suiza - Bosnia y Herzegovina: jueves 18 de junio a las 21:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Estados Unidos - Australia: viernes 19 de junio a las 21:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Países Bajos - Suecia: sábado 20 de junio a las 19:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

España - Arabia Saudí: domingo 21 de junio a las 18:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Argentina - Austria: lunes 22 de junio a las 19:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Inglaterra - Ghana: martes 23 de junio a las 22:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Escocia - Brasil: jueves 25 de junio a las 00:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Ecuador - Alemania: jueves 25 de junio a las 22:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Uruguay - España: sábado 27 de junio a las 02:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Colombia - Portugal: domingo 28 de junio a las 01:30 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

En Catalunya, RTVE emitirá todos los partidos de La 1 a través de La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de los partidos de España y el resto de selecciones en catalán.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.