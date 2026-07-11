Dónde ver el Noruega - Inglaterra y el Argentina - Suiza de cuartos de final del Mundial hoy gratis por TV y en directo

El Mundial 2026 comienza a acercarse a su esperado desenlace. Con España y Francia ya certificadas como semifinalistas, hoy sábado 11 de julio cuatro selecciones salen a escena con el objetivo de completar las dos casillas restantes en el cuadro final de la competición.

Después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a la pentacampeona Brasil, Noruega vuelve a salir a escena con el objetivo de seguir haciendo historia. De la mano de Erling Haaland y Martin Odegaard, la selección escandinava rompió su techo histórico en una Copa del Mundo al alcanzar los cuartos de final, y el fútbol exhibido hasta la fecha les da licencia para soñar con protagonizar una nueva gesta ante Inglaterra a partir de las 23:00 horas (CEST).

En la madrugada española llegará el turno de Argentina, que se enfrenta ante Suiza a las 3:00 horas (CEST) con el objetivo de conseguir el último billete en juego hacia semifinales. Después de dos 'sustos' ante las modestas Cabo Verde y Egipto, la 'albiceleste' está obligada a dar un paso al frente si quiere revalidar el título conseguido en 2022, pues a partir de ahora cada adversario en su camino hacia el trono mundialista será temible.

Lionel Messi, tras la victoria a Egipto / Agencias

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 hoy por TV y en directo?

En España, tanto el Noruega - Inglaterra como el Argentina - Suiza se podrán ver por TV y en directo a través de la plataforma de pago DAZN, poseedora de los derechos del torneo. La retransmisión de ambas eliminatorias correrá al cargo de DAZN Mundial.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.