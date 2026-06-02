Dónde ver el Mundial 2026 en España por DAZN, Movistar+, RTVE y La2: emisiones confirmadas de los 104 partidos

El ecosistema del fútbol en España se prepara para el evento deportivo más ambicioso de la historia. El Mundial de 2026, que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, no solo será el primero en contar con 48 selecciones, sino que marcará un antes y un después en la forma de consumir el deporte rey.

Con el estreno de un formato expansivo que alcanza los 104 partidos, la gestión de los derechos televisivos en España ha dado un giro estratégico definitivo. Tras meses de incertidumbre y negociaciones, la hoja de ruta para los aficionados españoles ya está confirmada: la apuesta por la flexibilidad digital, la integración de operadores y el acceso gratuito se repartirán el protagonismo durante el verano de 2026.

A continuación, te detallamos todas las opciones para seguir el Mundial de Norteamérica desde España, desde el paquete completo de pago hasta las opciones en abierto y con narración autonómica.

DAZN y Movistar+: La oferta de pago para ver los 104 partidos

Para los auténticos devoradores de fútbol, la gran novedad de esta edición es la irrupción de DAZN. Gracias a una alianza estratégica con el Grupo Mediapro, la plataforma de streaming se convierte en el destino exclusivo para los seguidores que no quieran perderse ni un solo detalle del torneo.

Por primera vez en la historia de la plataforma en España, los usuarios podrán acceder al campeonato de forma íntegra. Para ello, se creará un canal 24/7 producido específicamente para la ocasión. Esta exclusividad permitirá seguir el camino de las 48 selecciones desde el pitido inicial en el Estadio Azteca hasta la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York.

Lamine Yamal, sonriente en un entrenamiento de España / RFEF

¿Qué pasa con los clientes de Movistar? La excelente noticia para los abonados de Movistar Plus+ en toda España es que no se quedarán fuera de la fiesta. Todos los partidos del Mundial estarán disponibles en la plataforma de Telefónica gracias a la integración de los canales de DAZN en su dial. De esta forma, los usuarios que tengan contratados los paquetes de fútbol correspondientes podrán disfrutar de la totalidad del torneo (los 104 encuentros) directamente desde su descodificador o la app de Movistar, con la comodidad de tenerlo todo unificado.

En resumen, el paquete premium (DAZN / Movistar+) incluye:

Los 104 partidos en directo y a la carta: Vital para salvar la diferencia horaria con Norteamérica.

Vital para salvar la diferencia horaria con Norteamérica. Canal 24/7: Producido por Mediapro, con análisis profundos, entrevistas exclusivas, tertulias y seguimiento de las selecciones favoritas.

Producido por Mediapro, con análisis profundos, entrevistas exclusivas, tertulias y seguimiento de las selecciones favoritas. Contenidos exclusivos: Reportajes y vídeos behind the scenes (entre bastidores) de los equipos participantes.

RTVE: El fútbol en abierto y los partidos de la Selección Española

Por su parte, el acceso en abierto sigue siendo un pilar fundamental para el interés general. RTVE mantiene su histórico compromiso con la Selección Española, garantizando que el camino del combinado nacional de Luis de la Fuente llegue a todos los hogares sin coste adicional a través de La 1.

Aunque el ente público no dispone de los derechos del torneo íntegro, sí emitirá un paquete premium en abierto muy atractivo para el gran público. Este modelo híbrido asegura que el Mundial 2026 siga siendo un evento de masas, accesible para todos.

¿Qué partidos se verán gratis en RTVE? Todos los partidos de la Selección Española: Desde la fase de grupos hasta donde llegue el equipo.

Desde la fase de grupos hasta donde llegue el equipo. El partido inaugural: Que se disputará el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México.

Que se disputará el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. Un partido al día durante toda la fase de grupos.

durante toda la fase de grupos. Las grandes citas de la fase final: Se emitirán duelos destacados de octavos de final, cuartos de final, las dos semifinales y la Gran Final del 19 de julio en Nueva York.

La 2 en catalán: La gran novedad para Catalunya

Dentro de la cobertura pública, RTVE ha dado un paso importante hacia la pluralidad lingüística. Para los espectadores residentes en Catalunya, la corporación ha confirmado que todos los partidos que se emitan en abierto por RTVE contarán con retransmisión íntegra en catalán.

Estas emisiones localizadas se podrán seguir a través de la desconexión territorial de La 2, ofreciendo así una alternativa muy demandada por el público catalán para disfrutar de los encuentros de España y los partidos clave del torneo en su lengua cooficial, manteniendo el mismo nivel de producción y análisis.

Plataforma Partidos que emite DAZN Torneo completo (los 104 partidos). Movistar+ Torneo completo (los 104 partidos). RTVE (La 1) Todos los de España, el inaugural, 1 al día en fase de grupos y los más destacados de la fase final. RTVE (La 2) Los mismos partidos que La 1 (emisión íntegra en catalán para Catalunya).

El reto de los horarios: La importancia del contenido "a la carta"

Al celebrarse en Norteamérica, el Mundial 2026 presentará un desafío evidente para el espectador europeo: los horarios. Con partidos que se disputarán en diferentes husos horarios (desde la costa este de EE. UU. hasta la costa oeste y México), muchos encuentros coincidirán con la madrugada española.

El mundial, a punto / EUROPA PRESS

Es aquí donde la versatilidad de plataformas como DAZN, Movistar+ y la propia RTVE Play cobra una importancia vital. La capacidad de ver los encuentros a la carta (VOD), desde cualquier dispositivo y con resúmenes amplios a la mañana siguiente, será la clave para que los aficionados españoles puedan seguir el pulso de este gigantesco torneo de 48 equipos sin perder horas de sueño.

Fechas y sedes clave que debes apuntar en tu calendario

Fecha de inicio: 11 de junio de 2026 (Estadio Azteca, México).

11 de junio de 2026 (Estadio Azteca, México). Gran Final: 19 de julio de 2026 (MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey).

19 de julio de 2026 (MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey). Formato: 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos. Los dos primeros y los ocho mejores terceros pasarán a una inédita ronda de dieciseisavos de final.

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Con este despliegue mediático sin precedentes entre DAZN, Movistar+ y RTVE, España se prepara para vivir el primer mega-Mundial de la historia con más opciones que nunca para disfrutar del mejor fútbol del planeta.