A qué hora y dónde ver el Brasil - Francia hoy gratis por TV, online y en directo

Francia y Brasil se dan cita hoy jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium en Foxborough de Massachusetts para disputar un partido amistoso de gala. El duelo, con sabor a etapas finales de competiciones importantes de selecciones, atraerá la mirada del mundo entero con estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius o Raphinha entre los jugadores a seguir.

A pesar de tratarse de un partido amistoso, el duelo se presenta como una verdadera prueba de fuego para ambos a tres meses del inicio del Mundial 2026. Carlos Ancelotti empieza a definir al equipo que quiere presentar en la cita mundialista este verano con la duda de si Neymar formará parte de la lista definitiva brasileña, mientras que Francia necesita amoldar todas sus piezas para terminar de presentar su candidatura al título en Estados Unidos, México y Canadá.

Mbappé celebrando un gol con la selección francesa / EFE/AFP

Kylian Mbappé liderará a Francia un día más tras su vuelta por lesión. Después de estar semanas ausente con el Real Madrid, la estrella gala reaparece con su selección para enfrentarse a Vinicius Júnior, una de las dos estrellas de su país junto con Raphinha. El delantero azulgrana volverá coger las riendas de la Canarinha como lleva haciendo estos últimos tiempos para sumar una victoria moral de cara a lo que se viene en los próximos meses. El partido, cabe recordar, se jugará en Estados Unidos.

¿A qué hora se juega hoy el Brasil - Francia amistoso?

El partido amistoso entre Brasil y Francia se disputará hoy jueves 26 de marzo a la 21:00 horas (CET). El encuentro se celebrará en el Gillette Stadium en Foxborough de Massachusetts.

¿Dónde ver el Brasil - Francia por TV y online?

El partido entre Brasil y Francia se podrá ver en directo a través de DAZN. La plataforma emitirá el encuentro entre ambas selecciones amistoso de preparación para el Mundial 2026.