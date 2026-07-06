Donald Trump, sobre la roja a Balogun: "No puedes expulsar a Messi, Cristiano o Kane, son las estrellas"

La anulación de la tarjeta roja a Balogun ha dado y dará mucho de qué hablar. La FIFA aplicó el artículo 27 de su Código Disciplinario para perimir el castigo, habilitando al jugador. Esto provocó la furia de la UEFA y la indignación de la selección belga, que respondió duramente con un comunicado mostrando la sorpresa ante los hechos.

El jugador Balogun, propiedad del Mónaco y uno de los mejores jugadores de la selección de los Estados Unidos. urante el Mundial 2026, se consolidó como el máximo goleador del equipo con tres goles hasta el momento y un papel clave en la clasificación a octavos de final.

Sin embargo, en el último encuentro ante Bosnia, el delantero fue expulsado por una entrada fortuíta pero muy dura, merecedora de la tarjeta. Sin embargo, podrá estar en el siguiente partido contra 'Los Diablos Rojos', una decisión sin precedentes y que rompe el fútbol.

"Todo lo que hice fue pedir una revisión porque no pensé que fuera una falta. Y, ya sabes, de nuevo, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera una falta. Pensé que eran dos grandes atletas que chocaron entre sí y quedaron enredados. Eso no fue, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada de eso, ya sabes, eso sería diferente. Y creo que es, creo que sería terrible si no permitieran, ya sabes, que un jugador estrella, quizá el mejor, quizá entre los mejores jugadores del equipo, jugara", argumenta Trump, con unas declaraciones bastante extrañas.

Trump se justifica con comparaciones

"Creo que eso habría dejado una gran mancha. Y simplemente expresé eso; no les dije qué hacer. No puedo decirles qué hacer, pero... y no creo que él tomara la decisión… En primer lugar, no fue una falta. ¿Cómo te sentirías si sacáramos, ya sabes, a Messi? O si sacáramos a Ronaldo: 'Ronaldo, chocaste con alguien, así que vamos a sacarte del partido', se ríe". "Es grandioso. O Harry Kane. 'Harry Kane, vamos a sacarte del partido, Harry, porque golpeaste a alguien un poco más fuerte de lo que...' No puedes, no puedes hacer eso", argumenta.

Según Trump, es injusto que expulsen al mejor jugador de una selección, reciba la tarjeta que reciba el jugador. Unas declaraciones junto a su equipo de trabajo que evidencian la falta de conocimiento futbolístico que tiene el presidente.

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"Creo que la decisión del árbitro fue horrible. Y nadie habla de eso. Hablan de la tarjeta roja como si estuviera bien. Nadie habla de ello. La decisión del árbitro de sacar tarjeta roja... yo ni siquiera sabía qué demonios era una tarjeta roja. Cuando me enteré, dije: 'Tienen que estar bromeando'. El tipo simplemente levantó las manos", cargaba contra el árbitro.