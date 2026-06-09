Donald Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos al mejor árbitro de África y lo deja sin Mundial

Primera gran polémica del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cuando aún no ha ni empezado Las autoridades federales de inmigración han prohibido la entrada a Estados Unidos a Omar Abdulkadir Artan, árbitro de fútbol procedente de Somalia que iba a participar en la edición de la Copa del Mundo que tendrá lugar entre este jueves 11 de junio y el próximo 19 de julio.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en ingles) indicó en un comunicado recogido este lunes por 'ABC News' que su entrada fue denegada, alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

Elegido el mejor árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", agregó un portavoz del organismo, sin ofrecer más detalles.

Artan, quien se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, aterrizó el pasado 6 junio en aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue sometido a una inspección en la que fue considerado inadmisible para ingresar al país.

La FIFA no se moja

Por su parte, la FIFA emitió un comunicado explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados. "En línea con eventos anteriores de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país", justificó.

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Somalia se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.