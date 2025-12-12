Donald Trump pedirá a los españoles las redes sociales para ir al Mundial

El próximo 11 de junio de 2026 rodará la pelota en Washington DC. La Copa del Mundo del próximo verano se prevé muy apasionante. Por primera vez, 48 selecciones disputarán el torneo, tras la decisión del órgano rector, impulsada por el presidente Gianni Infantino, de ampliar el número de participantes de 32 a 48.

Será hasta el domingo 19 y se jugará, además de en Estados Unidos, en Canadá y México. Un territorio grandioso, con estadios muy grandes y adaptado a la perfección para disputar los 104 partidos que se prevé emocionantes y con mucho fútbol.

Pero si hay una cuestión que inquieta a los aficionados que crucen el oceano es la nueva normativa que se ha confirmado esta semana por la Agencia de Aduanas y Protección Fornteriza (CBP), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump, quién presentó propuestas de cambios al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), según un aviso publicado en el Registro Federal, el diario oficial del gobierno estadounidense.

Enseñar las redes sociales de los últimos 5 años

"Para cumplir con la Orden Ejecutiva 14161 de enero de 2025 (Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública), la CBP incluye las redes sociales como dato obligatorio para la solicitud del ESTA. Este dato requerirá que los solicitantes del ESTA proporcionen sus redes sociales de los últimos cinco años.

La medida entrará en vigor para un total de 42 naciones integradas en el Programa de Exención de Visado de Estados Unidos, entre las que se encuentran países como Reino Unido, España, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Portugal, Bélgica, Australia y Nueva Zelanda.

Por el momento, la FIFA presidida por Gianni Infantino no ha ofrecido ninguna valoración oficial acerca de esta iniciativa ni ha respondido públicamente a las dudas que ha generado.

Diversos expertos en movilidad internacional señalan que esta nueva regulación podría incrementar los controles y requisitos previos para los viajeros de dichos países, especialmente en materia de seguridad y verificación documental. Aun así, subrayan que no supone un retorno al visado tradicional, sino una actualización del sistema existente.

Estados Unidos quiere potenciar la seguridad

Las autoridades estadounidenses sostienen que la norma busca fortalecer la supervisión de los desplazamientos ante el aumento global de pasajeros, garantizando procesos más ágiles y seguros. En líneas generales, se espera que la implementación sea progresiva y que no afecte de manera significativa a los viajeros habituales.

Algunos gobiernos europeos ya han solicitado aclaraciones formales para asegurarse de que sus ciudadanos no sufran retrasos innecesarios o cargas burocráticas adicionales. Las conversaciones diplomáticas continúan abiertas, con la intención de mantener una relación fluida entre ambas partes.

Mientras tanto, agencias de viaje y aerolíneas recomiendan a los pasajeros estar atentos a las actualizaciones oficiales y verificar los requisitos antes de planificar sus desplazamientos, a fin de evitar contratiempos en aeropuertos o puntos de entrada.