Donald Trump da plantón a la selección de EE.UU. en su debut mundialista

Donald Trump no estará esta noche en el palco del Los Angeles Stadium. El presidente de Estados Unidos ha decidido no acudir a ver a su selección en el debut mundialista frente a Paraguay. Rompe así con el protocolo tradicional de la FIFA que cumplieron el emir de Qatar en 2022 o Vladímir Putin en 2018.

La representación de Washington quedará en manos de una delegación de su gabinete. El secretario de Estado, Marco Rubio, encabezará la comitiva junto a los secretarios Sean Duffy y Markwayne Mullin.

Un final de película

Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo del Mundial y hombre de confianza de Trump, confirmó la noticia. Giuliani aseguró que, conociendo a Trump desde hace treinta años, siempre hay que esperar lo inesperado y un final de película: "No va a terminar asistiendo al partido inaugural. Como hemos dicho, su agenda está muy apretada. Pero sé que va a estar muy involucrado a lo largo de este Mundial. Conociendo al presidente Trump desde hace 30 años, lo único que puedo decirles es: esperen lo inesperado. Con él siempre hay que esperar un final de película".

Dónde sí está previsto que asista es al "UFC Freedom 250", una inédita velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca este próximo domingo para celebrar su 80º cumpleaños y el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Los jardines del recinto ya albergan una jaula gigante con capacidad para 4.000 invitados VIP y pantallas enormes.

Trump es un habitual de las grandes citas deportivas, pero sus últimas apariciones no han sido plácidas. Hace solo unos días fue fuertemente abucheado en las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, donde su presencia colapsó el centro de Nueva York.

El mandatario restó importancia a las protestas asegurando que fueron mayoritariamente vítores.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México / EFE

Claudia Sheinbaum tampoco fue al Azteca

El desplante de Trump en Estados Unidos coincide con otra ausencia histórica en el país vecino. El Estadio Azteca ya ha inaugurado de forma oficial el Mundial con el partido entre México y Sudáfrica, pero el palco presidencial se quedó vacío.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cumplió su palabra de no asistir a ningún encuentro del torneo. En un gesto de fuerte impacto social, la mandataria decidió sortear su entrada VIP número 001.

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La ganadora del pase presidencial fue Yolett Cervantes, una joven indígena que se impuso en un concurso gubernamental.