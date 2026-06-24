Doku y Østigård, dos formas distintas de vivir la paternidad

Jérémy Doku ha sido uno de los grandes protagonistas del Mundial sin pisar el césped. De hecho, sin estar siquiera en la concentración belga. El extremo del Manchester City dejó temporalmente a su selección para viajar a Inglaterra y estar junto a su esposa, Shireen, en el nacimiento de su hijo Praise. Lo hizo con autorización de la federación belga y en medio de una situación deportiva delicada para su selección, que empató en su debut ante Egipto (1-1).

La decisión, íntima, fue comentada a nivel internacional. Para algunos, el futbolista tomó la decisión correcta al pasar a un segundo plano. Para otros, como la periodista France Pierron, rostro habitual de 'L’Équipe', se equivocó. “Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar y tú vas a dejarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, perdón, en el que el papá no sirve para nada...”, afirmó en directo.

Unas palabras que le pasaron factura. El medio francés la suspendió temporalmente del programa en el que aparecía y ella pidió disculpas públicamente, asegurando que “lo lamentaba”. Además, explicó que su “intención nunca había sido minimizar el lugar o el papel de los padres junto a su pareja y a su hijo”.

Las reacciones no tardaron en llegar desde el propio mundo del fútbol. Exjugadores, comentaristas y aficionados salieron en defensa de Doku, reivindicando que la paternidad no puede quedar reducida a un detalle menor frente a la competición. Entre las voces más claras estuvo la de Ollie Watkins.

El delantero inglés, padre de dos hijos, rechazó que un nacimiento pueda ser tratado como algo desagradable. “No es una forma de describir un parto”, vino a decir, antes de recordar que recibir a un primer hijo en el mundo es una bendición y una experiencia irrepetible. El propio Doku ya había dejado clara su postura antes de viajar. “Es mi primer hijo, así que definitivamente me gustaría estar allí”, explicó.

En este Mundial también se ha dado el caso contrario. En Noruega, Leo Østigård optó, junto a su pareja, Aurora Eidmann, por continuar en el torneo y vivir el momento a distancia. El defensa fue padre durante la concentración de su selección y presenció el nacimiento de su hijo por 'FaceTime'. Días antes había marcado en la victoria noruega ante Irak, pero el momento más importante le llegó lejos del estadio, desde la pantalla de un teléfono. Sus compañeros acudieron después a su habitación para celebrar con él la llegada del bebé.

“Ella hizo un trabajo increíble. Lo único que pude hacer fue apoyarla y ayudarla a hacer el trabajo”, explicó, feliz, el jugador. Una decisión diferente, pero consensuada entre quienes debían decidir qué hacer. “El regalo más bonito te espera, papá; estamos animándote, cariño”, publicaba Aurora en su Instagram.

El Mundial exige compromiso absoluto, pero también convive con la vida real. Doku no abandonó a Bélgica; simplemente acompañó a su familia en un momento único. Østigård no dejó de lado a Aurora; juntos tomaron la decisión de hacerlo de esta manera.