Otro doctorado internacional de Cubarsí: secó a los gallos franceses

El Mundial de España no se explicaría, en parte, sin el rendimiento de Pau Cubarsí. El central azulgrana está a otro nivel. Su rendimiento en el FC Barcelona ha sido incuestionable, pero en esta Copa del Mundo ha dado un salto muy importante. Junto a Aymeric Laporte, ha formado una pareja infranqueable que se ha impuesto a los mejores ataques del mundo, siendo Francia la última víctima. A sus 19 años, continúa elevando su techo.

El debate en torno al central del Estanyol prácticamente no ha existido desde su debut con el primer equipo del Barça, el 18 de enero de 2024 de la mano de Xavi Hernández, quien presenció la enésima masterclass defensiva de su pupilo desde la zona noble del Dallas Stadium. Y cuando ha habido dudas, rápidamente las ha despejado con sus actuaciones donde mejor sabe hablar: en el terreno de juego.

Cuando se ha querido generar debate, principalmente desde la capital española, nunca ha llegado a buen puerto. Le han querido comparar con Huijsen, ponerlo a su altura, e incluso menostenerle, pero los hechos siempre han caído por su propio peso. Cubarsí está luciéndose en el Mundial -partido tras partido-, mientras que el central del Real Madrid lo ha visto desde el sofá de su casa.

Dominio de la escena

Este Campeonato del Mundo ha puesto a Cubarsí en el gran escaparate internacional. En el mundo del fútbol no hay escenario más importante que el Mundial. Y Cubarsí está superando el examen con nota. Se ha enfrentado a huesos duros de roer, ha tenido retos que a muchos se les habrían atragantado. Una leyenda del fútbol como Cristiano Ronaldo, a quien vería desde su casa hace 10 años, se la puso en el bolsillo.

Pau Cubarsí le ganó la partida a Mbappé / SHAWN THEW / EFE

Las expectativas acerca del gran duelo ante Francia eran enormes. El poderío ofensivo francés causaba temor entre toda la afición, pero para Cubarsí y Laporta pareció ser pura diversión. Bajo la atenta mirada de su ídolo, Carles Puyol, el defensor culer fue la mayor pesadilla de un Mbappé que lo intentó en cada acción que dispuso, pero una tras otra, chocó contra un muro infranqueable llamado Pau Cubarsí Paredes. El barcelonista cuajó un partido muy muy serio, gobernando la línea defensiva de Luis de la Fuente.

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Una trayectoria inmaculada

Todavía es jovencísimo y no llega a la veintena. Pero su currículum con la selección es inmaculado hasta la fecha. Debutó con la absoluta siendo menor de edad, a los 17 años, y no tardaron en llegar los éxitos. El verano de ese mismo año tuvo doble alegría: Eurocopa y medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Solo le falta la Nations League, que perdió en junio de 2025 ante Portugal, y el Mundial... pero este domingo puede llegar.