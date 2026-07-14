Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francia - EspañaEspaña final Mundial 2026Polémica Francia - EspañaPedro PorroMáximos goleadores EspañaFichajes Barça BasketPadre Lamine YamalClasificación Tour de Francia hoyJuan AyusoEtapa 11 Tour de FranciaAdeyemiJulián ÁlvarezAleksandre TopuriaAlcarazCaso NegreiraStanley UmudeCuadro MundialMundial 2026 hoyMercado de fichajesAbuela LamineRockstar GTAPantalla gigante España FranciaLuis de la FuenteDembéléDónde juega EspañaParches MundialPartidos gratis MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialBarçaOutdoorGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL

Otro doctorado internacional de Cubarsí: secó a los gallos franceses

El del Estanyol no tiene techo y es uno de los nombres propios del éxito de España en el Mundial

La opinión del Subdirector: La victoria de España contra Francia

La opinión del Subdirector: La victoria de España contra Francia

La opinión del Subdirector: La victoria de España contra Francia / Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manel Ibañez

Manel Ibañez

El Mundial de España no se explicaría, en parte, sin el rendimiento de Pau Cubarsí. El central azulgrana está a otro nivel. Su rendimiento en el FC Barcelona ha sido incuestionable, pero en esta Copa del Mundo ha dado un salto muy importante. Junto a Aymeric Laporte, ha formado una pareja infranqueable que se ha impuesto a los mejores ataques del mundo, siendo Francia la última víctima. A sus 19 años, continúa elevando su techo.

El debate en torno al central del Estanyol prácticamente no ha existido desde su debut con el primer equipo del Barça, el 18 de enero de 2024 de la mano de Xavi Hernández, quien presenció la enésima masterclass defensiva de su pupilo desde la zona noble del Dallas Stadium. Y cuando ha habido dudas, rápidamente las ha despejado con sus actuaciones donde mejor sabe hablar: en el terreno de juego.

Cuando se ha querido generar debate, principalmente desde la capital española, nunca ha llegado a buen puerto. Le han querido comparar con Huijsen, ponerlo a su altura, e incluso menostenerle, pero los hechos siempre han caído por su propio peso. Cubarsí está luciéndose en el Mundial -partido tras partido-, mientras que el central del Real Madrid lo ha visto desde el sofá de su casa.

Dominio de la escena

Este Campeonato del Mundo ha puesto a Cubarsí en el gran escaparate internacional. En el mundo del fútbol no hay escenario más importante que el Mundial. Y Cubarsí está superando el examen con nota. Se ha enfrentado a huesos duros de roer, ha tenido retos que a muchos se les habrían atragantado. Una leyenda del fútbol como Cristiano Ronaldo, a quien vería desde su casa hace 10 años, se la puso en el bolsillo.

DALLAS (United States), 14/07/2026.- Kylian Mbappe of France (L) and Pau Cubarsi of Spain in action during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. (Francia, España) EFE/EPA/SHAWN THEW

Pau Cubarsí le ganó la partida a Mbappé / SHAWN THEW / EFE

Las expectativas acerca del gran duelo ante Francia eran enormes. El poderío ofensivo francés causaba temor entre toda la afición, pero para Cubarsí y Laporta pareció ser pura diversión. Bajo la atenta mirada de su ídolo, Carles Puyol, el defensor culer fue la mayor pesadilla de un Mbappé que lo intentó en cada acción que dispuso, pero una tras otra, chocó contra un muro infranqueable llamado Pau Cubarsí Paredes. El barcelonista cuajó un partido muy muy serio, gobernando la línea defensiva de Luis de la Fuente.

Noticias relacionadas

Una trayectoria inmaculada

Todavía es jovencísimo y no llega a la veintena. Pero su currículum con la selección es inmaculado hasta la fecha. Debutó con la absoluta siendo menor de edad, a los 17 años, y no tardaron en llegar los éxitos. El verano de ese mismo año tuvo doble alegría: Eurocopa y medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Solo le falta la Nations League, que perdió en junio de 2025 ante Portugal, y el Mundial... pero este domingo puede llegar.

TEMAS

Añádenos en Google