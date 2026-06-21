Doblete monárquico en el Mundial: De la exhibición 'Oranje' al milagro caribeño de Curazao

La realeza neerlandesa firmó este sábado un doblete sin precedentes en las gradas de la Copa del Mundo. El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima arrancaron la jornada en Houston celebrando el contundente triunfo de los Países Bajos frente a Suecia, para luego subirse a un avión rumbo a Kansas City y ser testigos de un hito absoluto: el primer punto de la selección de Curazao en la historia del torneo.

Los reyes de Holanda, en el palco con Infantino, en el partido de Holanda / EFE

Dado que la pequeña isla caribeña pertenece a la corona neerlandesa, los monarcas no dudaron en ejercer su papel como jefes de Estado por partida doble. Tras cambiar rápidamente sus características bufandas naranjas por el azul eléctrico del combinado caribeño, la pareja real y la princesa Ariane presenciaron cómo la modesta Curazao, el país más pequeño del certamen, secaba a Ecuador con un heroico empate sin goles.

El gran artífice del milagro fue el guardameta Eloy Room, quien firmó una actuación colosal con 15 paradas. Su muro bajo los palos lo dejó a tan solo una intervención de igualar el récord histórico del torneo, sirviendo además para redimir a la plantilla de la abultada derrota por 7-1 sufrida ante Alemania en su debut mundialista.

Un vestuario con acento europeo y un único nacido en la isla

Esta histórica primera participación de Curazao en una Copa del Mundo esconde una rareza demográfica que la convierte en un equipo único. De los 26 futbolistas convocados por el veterano técnico neerlandés Dick Advocaat, 25 nacieron en los Países Bajos. El único integrante de toda la plantilla que llegó al mundo en la propia isla es el atacante Tahith Chong.

Esta particular composición de la plantilla tiene su raíz en la historia reciente del territorio. El 10 de octubre de 2010, las Antillas Neerlandesas se disolvieron y Curazao dejó atrás su estatus de colonia para erigirse como un país constituyente autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Desde entonces, la isla caribeña cuenta con su propio gobierno y constitución, aunque sin alcanzar la independencia total, lo que mantiene a la familia real neerlandesa en la jefatura del Estado.

Los reyes, en el palco del partido de Curazao / EFE

El rey Guillermo Alejandro quiso poner en valor esta excepcional dualidad de lealtades ante las cámaras de televisión en pleno estadio.

"Es un Mundial muy particular porque tenemos en liza tanto a los Países Bajos como a Curazao", destacó el monarca. Además, apuntó que disfrutar del doble de equipos a los que animar supone una gran oportunidad para apoyar tanto a los azules como a los naranjas, confiando en que ambas escuadras lleguen lo más lejos posible.

Euforia real en la intimidad del vestuario

El ambiente festivo se trasladó de inmediato a los vestuarios, donde la realeza celebró el trabajado empate junto a los jugadores en una escena totalmente inusual para el protocolo monárquico. Chong, el único curazaleño de nacimiento del equipo, se mostró exultante por la cercanía de sus majestades.

"Es increíble", confesó el futbolista sobre los festejos. El atacante reconoció que la plantilla ya sabía que asistirían al encuentro, pero recalcó que tenerlos presentes justo en el partido donde logran el primer punto de toda su historia es algo sencillamente fantástico.

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La gesta de Curazao cerró un sábado redondo para los monarcas, que horas antes habían disfrutado de la pegada del equipo de Ronald Koeman. Los Países Bajos arrollaron a Suecia por 5-1 impulsados por los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, un resultado que los catapulta al liderato del Grupo F. El Mundial continúa y la corona neerlandesa sigue soñando a dos bandas.