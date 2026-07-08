La discusión entre Casillas y Valdano sobre el Mundial: "El nivel está en Europa"

Si bien en el mundo del fútbol los debates entre aficionados, futbolistas o exfutbolistas acostumbran a estar a la orden del día, la disputa del mayor torneo internacional, el Mundial, provoca que las conversaciones entre los amantes del deporte rey se disparen alrededor de polémicas, filias y fobias balompédicas particulares, llevando a algunas charlas a un tono más acalorado de lo normal.

Es el caso de la charla entre dos campeones del mundo en el pasado, Jorge Valdano, quien ganó el prestigioso torneo con Argentina en 1986, e Iker Casillas, capitán de la selección española que logró la primera estrella en Sudáfrica 2010. Ambos exjugadores 'discutieron' sobre un debate que genera opiniones muy diversas: la disparidad de nivel entre sudamericanos y europeos.

Iker Casillas recoge la copa de campeones del mundo en Sudáfrica 2010 / EFE

"Tenemos a Di Stéfano, a Pelé, a Maradona, a Messi"

El choque de pareceres sucedió en 'El Canal del Mundial', antes de la disputa de los cruces de octavos de final entre Argentina y Egipto y entre Colombia y Suiza. El ex guardameta del Real Madrid, a modo profético lanzó un comentario que no encajó bien el argentino: "Si mañana cae Argentina o cae Colombia, al final casi todos son europeos los que pasan ahí a la fase final". Si bien finalmente la albiceleste logró el pase a la antepenúltima ronda de la Copa del Mundo, los cafeteros sí sucumbieron ante Suiza en los penaltis, por lo que la leyenda merengue acertó parcialmente el pronóstico, ya que seis selecciones europeas completan las ocho de los cuartos de final.

No obstante, al ex técnico no le gustaron las valoraciones de Iker, pues replicó contestando en tono irónico que "es cierto... pero tiene que caer Argentina", algo que finalmente no sucedió. Además, Valdano añadió con un argumento dificilmente rebatible: "El máximo anotador de la Liga española no es un español. Da la impresión de que a Sudamérica se la da por muerta, ¿no?". Incluso, fue más allá en su argumento, "entre los mejores jugadores de todos los tiempos la mayoría son sudamericanos, tenemos a Di Stéfano, a Pelé, a Maradona, a Messi, y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque alguno había que poner de Europa", comentó.

Por su parte, Casillas defendió a las leyendas del fútbol europeo, "Xavi, Iniesta, Zidane, todos estos tampoco están mal", aseveró el de Móstoles, aunque Valdano contraatacó con una contundente afirmación que bien podría tomarse como una pequeña falta de respeto a los futbolistas históricos mencionados por Casillas: "De segundo escalón tenemos también una veintena nosotros".